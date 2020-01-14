Kadıköy'de feci olay! Yaşlı kadın ağır yaralandı

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Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı.



Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.