MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy'de feci olay! Yaşlı kadın ağır yaralandı
GeriGündem Kadıköy'de feci olay! Yaşlı kadın ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:12,Son Güncelleme:/

Kadıköy'de feci olay! Yaşlı kadın ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadıköy'de feci olay! Yaşlı kadın ağır yaralandı

KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

5
  • Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı
  • Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı
  • Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı
  • Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan  85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı.

Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle