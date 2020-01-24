MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy’de feci olay: Binanın şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
GeriGündem Kadıköy’de feci olay: Binanın şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:45,Son Güncelleme:/

Kadıköy’de feci olay: Binanın şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadıköy’de feci olay: Binanın şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy’de binanın elektrik tesisatında çalışma yapan kişi, şaft boşluğuna düştü. 2 kat aşağı düşen kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy Suadiye Hakim Kemal Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binada elektrik tesisatında çalışma yapan Raşit K., dengesini kaybedince şaft boşluğundan aşağı düştü. 2 kat aşağı düşen kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ile sağlık ekipleri, boşluğun dar olması sebebiyle yoğun çaba sarf etti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Olaya tanık olan Kemal Akkoyun, “Elektrik arızasına gelmiş. Zemin kattan eksi 2’ye düşüyor. 55-60 yaşlarındaymış herhalde. 60 santim şaftın içerisinde. Alan olarak da dar” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle