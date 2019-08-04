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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
04.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Kadıköy'de feci kaza... Araçtan fırlayan parça minibüsün camına isabet etti: 2 yaralı

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Kadıköy'de feci kaza... Araçtan fırlayan parça minibüsün camına isabet etti: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde defalarca takla attıktan sonra durabildi. Ters dönerek sürüklenen araçtan savrulan sürücü ağır yaralanırken, araçtan fırlayan bir parça karşı yönden gelen minibüsün camına isabet etti. Minibüsün sürücüsü de gözüne gelen cam parçalarından yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Cem Yıldız yönetimindeki 34 FR 0428 plakalı otomobil, Kadıköy’den Kartal istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak sürüklendi.

Cem Yıldız otomobilden savrulurken, araç önce İbrahim Karaz yönetimindeki minibüse çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Otomobilden fırlayan bir parça, karşı yönden gelen Zülfikar Bayçöl yönetimindeki hatlı minibüsün camına isabet etti.

Minibüs şoförü gözüne gelen cam parçalarından yaralandı .Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköyde feci kaza... Araçtan fırlayan parça minibüsün camına isabet etti: 2 yaralı

Bir görgü tanığı "Otomobil ışıklarda köşeye vurdu. Oradan döne döne buraya kadar geldi. Minibüs kaçmak istedi ona da vurdu, minibüs köşeye geçti. Kenardaki ağaçlara vura vura geldi. Otomobil içinde bir kişi olduğunu gördüm. Ambulans geldi hastaneye götürdüler" dedi.

Kadıköyde feci kaza... Araçtan fırlayan parça minibüsün camına isabet etti: 2 yaralı
Gözünden hafif yaralanan minibüs şoförü Zülfikar Bayçöl de "Karşı şeritte güzergahıma devam ederken otomobil diğer şeritten gelip taklalar atarak kaldırıma vurdu. Parçası koptu arabamın camına vurdu. Camı patladı, gözüme geldi” dedi.

Takla atan otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kadıköyde feci kaza... Araçtan fırlayan parça minibüsün camına isabet etti: 2 yaralı

 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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