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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
13.11.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Kadıköy'de faciadan dönüldü

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İstanbul, Kadıköy D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Şans eseri kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kamyonu kaldırmak için vinç istendi.

Kaza saat 12.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii bağlantı yolunda meydana geldi. Fatih Karabacak yönetimindeki 34 FN 3306 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken devrilen kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kazayı gören Enes Köşken “Karşıdan geliyorduk biz diğer taraftan bir anda devrilmesiyle kendimizi zor attık. Yaralı yok Allah'a şükür. Burası kalabalık değildi kalabalık olsaydı sıkıntıydı" dedi.

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