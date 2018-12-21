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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.12.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Kadıköy'de dehşet saçtı! Mahkemede kendini böyle savundu

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Kadıköy'de dehşet saçtı! Mahkemede kendini böyle savundu

KADIKÖY Kozyatağı'nda, 22 Ekim 2018 günü sokakta rastgele karşılaştığı 11 kişiyi bıçaklayan cezaevi firarisi Ali Kardaş’ın (30), "11 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanırken, savunmasının ardından, Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi’nin, ‘seni akıl hastanesine gönderelim mi?’ diye sorması üzerine sanık Kardaş, “Benim akıl hastalığım yok da, pişmanlığım var” dedi. Mahkeme, sanığın, akıl hastalığı olup olmadığı yönünde 3 hafta süreyle resmi bir sağlık kurumunda gözlem altına alınıp rapor düzenlenmesine karar verdi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Ali Kardaş, müştekiler, Abdullah Özel, Hayrettin Sancakdaroğlu, Ali Önder, Hüseyin Ertürk, Murat Yıldız, Tuğba Ablak, Mehmet Yeten ve Ahmet Yeten ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Ali Kardaş, “Ben öncelikle pişmanım. Ailevi sorunlardan dolayı Bolvadin Cezaevi’nden firar etmiştim. Kozyatağı Çamlık Parkı’nda bira içiyordum. Orhan isimli bir arkadaşımın kardeşleri geldi. Muhabbet ettik. Daha sonra bana sarılı sigara verdiler. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kasap dükkanını biliyorum. Benim çocukluğum orada geçti. Oraya ne için gittiğimi bilmiyorum. Bıçaklama olaylarını da hatırlamıyorum. Parkta iken ben birileri ile kavga ettiğimi sanıyorum, ama emin değilim. Bıçağı marketten mi aldım onu da bilmiyorum. Beni bana sigara veren kişilerin vermiş olduğu sigaranın içinde uyuşturucu olduğunu biliyordum. Ancak ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi’nin, ‘seni akıl hastanesine gönderelim mi?’ diye sorması üzerine sanık Kardaş, “Benim akıl hastalığım yok da, pişmanlığım var” dedi.

“BIÇAKLA BOĞAZIMA İKİ KEZ VURDU”

Olay sırasında alış veriş için kasap dükkanında bulunduğunu söyleyen müşteki Tuğba Ablak, “Ben dükkanda alış veriş yapacaktım. İçerideyken aniden sanık bıçakla boğazıma saldırdı. Boğazıma iki kez vurdu. Daha sonra dışarı çıktı. Kasap Ahmet geldi ve boğazıma tampon yapmaya başladı. Dışarıya çıktığımızda halen saldırmaya niyetliydi. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Dükkanın önünde otururken, sanık Ali Kardaş’ın gelip amcasının oğlu Ahmet Kardaş’ı sorduğunu söyleyen kasap dükkanının sahibi Ahmet Yeten ise, “Ben bilmediğimi, telefon numarasının olmadığını söyledim. Bana ısrar ettiği içi telefonu uzattım ve, ‘numarayı biliyorsan ara’ dedim. Telefonu uzattığımda da benim karın bölgeme vurdu. Ben önce yumruk vurduğunu zannettim. Daha sonra bıçaklandığımı anladım. İçeriye girdiğinde de müşterimiz Tuğba’ya bıçakla vurdu. Abim otomobili ile Tuğba’yı hastaneye götürecekti. Bu sırada abim Mehmet Yeten ve dükkan komşumuz olan balıkçıya da bıçakla vurdu. Şikayetçiyim” dedi.

"ANİDEN BIÇAKLADI"

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve olay günü işe gittiğini söyleyen müşteki Hayrettin Sancakdaroğlu da, “Ben Yamaç Sokak içerisinde İnönü Caddesi’ne doğru hareket halindeydim. Orada bulunan bir marketin önünde, nerden geldiğini görmediğim sanık aniden hiç bir şey söylemeden önce koluma, daha sonra kalbimin üstüne bıçakla vurdu. Ben önce iki adet bıçak darbesi aldığımı düşünmüştüm. Sonradan dört adet bıçak darbesi aldığımı öğrendim. Hatta hastanede bana, bıçağın kalbime saplanmasına 2 milim kaldığını söylediler. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. Diğer müştekiler de, sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

Mahkeme Heyeti, sanık Ali Kardaş’ın, suç tarihi ile ve halen akıl hastası olup olmadığı, akıl hastalığı var ise cezai sorumluluğunun önemli derecede azalıp azalmadığı, akıl hastalığının halen devam edip etmediğinin, ediyor ise tedavisinin mümkün olup olmadığı ve tedavisi mümkün ise tedavi sürecinin ne kadar olacağı konularında rapor alınmak üzere resmi bir sağlık kurumunda 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Kardaş’ın, elinde bulunan bıçağı bazı müştekilere birden fazla kez salladığı ve hayati bölgelere isabet eden yaralanmalara neden olduğu belirtilerek, 11 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplamda 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaral
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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