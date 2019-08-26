Kadıköy'de bir mahallenin kâbusu oldular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy'de bir mahallenin kâbusu oldular
GeriGündem Kadıköy'de bir mahallenin kâbusu oldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
26.08.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Kadıköy'de bir mahallenin kâbusu oldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Kadıköy'de Göztepe Mahallesi’nde sokak üzerleri ve parklardaki ağaçların yapraklarını yiyen ve apartmanların duvarlarına yuva yapan tırtıllar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin şikâyetleri üzerine Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından mahallede yapılan ilaçlamalara rağmen tırtıllar hala birçok yerde görülüyor.

9
  • Kadıköyde bir mahalleyi tırtıl bastı
  • Kadıköyde bir mahalleyi tırtıl bastı
  • Kadıköyde bir mahalleyi tırtıl bastı
  • Kadıköyde bir mahalleyi tırtıl bastı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mahalledeki bir apartmanın yöneticisi Ruşen Göktepe, "Çiçek Apartmanı’nın yöneticisiyim. 50 senedir burada oturuyorum. Emekliyim. Tırtıl istilası aşağı yukarı 1 ay evvel başladı. Bu konudan çok şikâyetçiyiz. Belediyemiz çalışıyor ama baş edilmiyor nedense. Benim bahçemde genelde çam ağaçları var. Onlara zarar vermiyor tırtıllar. Sanıyorum dut ağaçlarına, yumuşak yapraklı ağaçlara zarar veriyor. Belediye her akşam ilaçlama yapıyor. Çöp bidonlarımızı yıkıyorlar, çöpümüzü alıyorlar o kadar" dedi.

Diğer mahalle sakinleri de tırtıl istilasından bunaldıklarını belirterek önlem alınmasını istedi.

Bu arada geçtiğimiz ay da benzer şikayetler üzerine açıklama yapan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Remzi Aksoy, "Amerikan Beyaz Kelebeği tırtılıyla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda ilçemiz dahilinde bulunan özel mülkiyetler, kamusal alanlar, sokaklar, caddeler, parklar gibi her alanda uygulamış olduğumuz biyolojik bir yöntemimiz var. Bir bakteri uygulaması yapıyoruz. 'Bacillus thuringiensis' uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama biyolojik, sadece tırtıla etki ediyor, diğer canlılara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Tek etki ettiği şey, bu canlının tırtılı. Şunu belirtmek lazım. Bu canlının insan üzerinde hiçbir zararı yok. Bitki üzerine de doğrudan bir zararı yok. İnsanların panik olmasına gerek yok" demişti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
Günlük kiralık evde kan donduran olay! 14 yaşındaki kız öldü
Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! Kritik isim yakalandı…
Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi