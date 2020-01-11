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AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 01:29,Son Güncelleme:/

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kadıköy’de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zühtüpaşa Mahallesi 1. Hat Boyu Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

İlk müdahaleyi apartman görevlisinin yaptığı yangın nedeniyle kısa sürede binadaki tüm daireleri duman kapladı.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadıköyde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan çok sayıda apartman sakini itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 7 kişi ise ayakta tedavi edildi. Yangına müdahale eden apartman görevlisinin de yaralandığı öğrenildi.

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