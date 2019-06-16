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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.06.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Kadıköy'de ailece dehşeti yaşamışlardı... Kim oldukları ortaya çıktı

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Kadıköy'de ailece dehşeti yaşamışlardı... Kim oldukları ortaya çıktı

Kadıköy açıklarında dün batan tekneden sağ kurtulan kişilerin iş adamı Murat Goldştayn ve ailesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iş adamı Murat Goldştayn, dün eşi Nadide Goldştay ve arkadaşları Kazım Sivri ve Melis Sivri, onların çocukları Selim Sivri’nin bulunduğu Yavuz isimli tekne ile İstanbul Boğazı’nı gezmek istedi.

Ünlü iş adamının kullandığı 5 metre boyundaki Yavuz adlı fiber tekne, Kadıköy’deki Haydarpaşa mendireği açıklarında çevresinden geçen büyük deniz araçlarının dalgalarından etkilenerek tekne alabora olup battı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM 3, KEGM 4 hızlı tahlisiye botları ile Fener 1 kurtarma teknesi ve bir klavuz botu mendirek çevresine gönderildi.

Kazazedeler arasında bir çocuk da bulunduğu için her türlü kurtarmayı yapabilecek 4 deniz aracı ile olaya müdahale eden Kıyı Emniyeti ekipleri, 5 kişiyi de kısa sürede kurtardı. Kurtarma anlarından yeni fotolar ortaya çıktı. Fotoğraflarda batan teknedekiler tekneye çıkarılıp botta müdahale ediliyor.

Kadıköy'de can pazarı! Tekne devrildi
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