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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.03.2019 - 06:32, Son Güncelleme:

Kadıköy’de 4 metruk binada yangın

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Kadıköy’de 4 metruk binada yangın

İSTANBUL Kadıköy’de 4 metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yangında 4 boş bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Olay, 03.00 saatlerinde, Kadıköy Zühtübey Mahallesi Şefikbey Sokak’ta meydana geldi. iddiaya göre kağıt toplayıcıların kaldığı yan yana duran tek katlı 4 boş binanın birinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

Yangın kısa sürede binayı sararken yanında bulunan 4 binaya da sirayet etti. Binalar kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 4 metruk binaya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. 

“Madde bağımlıları ateş yakıp ısınmak istemiş olabilir” 

Yangını gören bir vatandaş madde bağımlısı şahısların ısınmak için ateş yakmış olabileceğini iddia ederek, “Burada genellikle uyuşturucu maddesi kullanan, gençliğine yazık eden kişiler kalıyordu. Bizim de düşüncemiz bu arkadaşlar ateş yakıp burada ısınırken yangına sebep olmuş olabilirler. İnşallah kimse yoktur içeride kimsenin canı yanmaz” dedi. 

Yangında 4 metruk bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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