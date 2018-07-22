Kadıköy ve Kartal: Hareketli anlar
Kartal sahilinde denizde gözden kaybolan 23 yaşındaki Suriye uyruklu genç deniz polisinin yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Kadıköy sahilinde denize düşen Atila Kılıç’ın cesedi 16 gün sonra yine aynı yerde bulundu.
Olay, 18.00 sıralarında Kartal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte denize giren Suriye uyruklu bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi ve dalgıçlar genci bulmak için başlattı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucunda denize düşen kişiye ulaşıldı. Durumun ağır olduğu belirtilen Suriye uyruklu genç ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
16 GÜN SONRA BULUNDU
Atila Kılıç, geçtiğimiz 7 Temmuz’da bir arkadaşıyla sahilde otururken, dengesini kaybederek, denize düşmüştü. Deniz polisinin yaptığı arama çalışmalarda sonuç alınamamıştı. 16 gün sonra bir vatandaş Kadıköy iskelesinin yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde bulunan cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Atila Kılıç’a ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından Kılıç’ın cesedi incelenmek üzere Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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