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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
26.04.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

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Kadıköy vahşetinde yeni gelişme! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayete ilişkin 3'ü tutuklu, biri firari 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamladı. Öz amcasını silahla ateş ederek öldüren ve bıçakla parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden Ferhat Yılmaz hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 2 sanığın da "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Şüpheli Fahrettin Öztürk'ün yanında işçi olarak çalıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk (55) ile olay günü kendisine karşı davranışları nedeniyle tartıştığı, Ferhat Yılmaz ile ortak karar alarak "öldürme" kararı aldıkları iddianamede anlatıldı. Öte yandan vahşi cinayetin detayları da iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir'de meydana gelen olay olay şöyle oldu: Fahrettin Öztürk işçi olarak yanında çalıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk ile kendisine karşı davranışları nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'ı telefonla aradı, yanına çağırdı. Ferhat Yılmaz da iş yerinde bulunan kendisine ait silahını alarak Fahrettin Öztürk'ün adresine taksiyle gitti.

Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz ile ortak karar alarak amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürmeye karar verdi. Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'dan temin ettiği silah ile iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Öztürk'e silahla ateş etti. Amca Rıfat Rıza Öztürk yere düştü. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Öztürk'ün bıçakla boğazını kesti. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Öztürk'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı.

Rıfat Rıza Öztürk'e ait ait cesedi parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ceset parçalarını valize ve poşete koydu, araca yükledi. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ile Yavuz Selim Köprüsü'nü geçerek viyadük üzerinde durdu, maktulün vücut parçalarını valizden çıkartarak viyadükten aşağıya attı. Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ile lokale gitti. Lokalde bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk'ten öğrendi. Suç delillerini gizleme eylemine Fatih Demir ve Turgut Kundakçı iştirak etti.

CESET PARÇALARA AYRILDI; FARKLI ÇÖP KONTEYNIRINA ATILDI

4 şüpheli maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmı ile kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 şüpheli buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı.

Parçalanmış cesedi çöpe atma görüntüleri ortaya çıktı
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2 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılık hazırladığı iddianamede, tutuklu olan şüpheliler Fahrettin Öztürk (32) ile Ferhat Yılmaz'ın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 8'er yıla kadar hapislerini talep etti.

Tutuklu şüpheli Fatih Demir (29) ve hakkında yakalama kararı bulunan Turgut Kundakçı'nın (26) "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul'a dağıttı
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