Kadıköy vahşetinde yeni gelişme! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Şüpheli Fahrettin Öztürk'ün yanında işçi olarak çalıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk (55) ile olay günü kendisine karşı davranışları nedeniyle tartıştığı, Ferhat Yılmaz ile ortak karar alarak "öldürme" kararı aldıkları iddianamede anlatıldı. Öte yandan vahşi cinayetin detayları da iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir'de meydana gelen olay olay şöyle oldu: Fahrettin Öztürk işçi olarak yanında çalıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk ile kendisine karşı davranışları nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'ı telefonla aradı, yanına çağırdı. Ferhat Yılmaz da iş yerinde bulunan kendisine ait silahını alarak Fahrettin Öztürk'ün adresine taksiyle gitti.

Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz ile ortak karar alarak amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürmeye karar verdi. Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'dan temin ettiği silah ile iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Öztürk'e silahla ateş etti. Amca Rıfat Rıza Öztürk yere düştü. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Öztürk'ün bıçakla boğazını kesti. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Öztürk'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı.

Rıfat Rıza Öztürk'e ait ait cesedi parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ceset parçalarını valize ve poşete koydu, araca yükledi. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ile Yavuz Selim Köprüsü'nü geçerek viyadük üzerinde durdu, maktulün vücut parçalarını valizden çıkartarak viyadükten aşağıya attı. Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ile lokale gitti. Lokalde bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk'ten öğrendi. Suç delillerini gizleme eylemine Fatih Demir ve Turgut Kundakçı iştirak etti.

CESET PARÇALARA AYRILDI; FARKLI ÇÖP KONTEYNIRINA ATILDI

4 şüpheli maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmı ile kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 şüpheli buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı.

2 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcılık hazırladığı iddianamede, tutuklu olan şüpheliler Fahrettin Öztürk (32) ile Ferhat Yılmaz'ın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 8'er yıla kadar hapislerini talep etti.

Tutuklu şüpheli Fatih Demir (29) ve hakkında yakalama kararı bulunan Turgut Kundakçı'nın (26) "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.