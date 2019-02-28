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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.02.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu

İstanbul Kadıköy’de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki iş insanı Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesi de Beykoz’da bulundu. Diğer ceset parçalarını bulma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Zeamet Sokak’ta Rıfat Rıza Öztürk’ün bacaklarının bulunmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bacakların konulduğu torbayı incelemiş, torbanın üzerindeki kargo etiketinden internet kafe sahibi F.Y’ye, F.Y’den de cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’ye ulaşılmıştı.

Polisin tespitlerine göre, F.Ö’nün babasıyla amcası Rıfat Rıza Öztürk, İkitelli’de traktör satışı yapılan şirketi ortak işletiyordu. F.Ö’nün babası 2015 yılında beyin kanaması geçirerek felç oldu. F.Ö, şirketteki babasının işlerini devraldı. 2 motorsikleti bulunan F.Ö, şirketin ortak gider hesabından motorların giderlerini karşılıyordu. Bu durum amcasını rahatsız ediyor, aralarında tartışmalara neden oluyordu.

Önceki akşam 19.00 sıralarında da bu nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında F.Ö, silahını çıkartarak amcasının başına 2 el ateş etti. Ölen amcasının cesedini bıçakla parçaladı ve parçaları valize koyduktan sonra motor kulübünden arkadaşı olan F.Y’yi aradı ve işyerine gelmesini istedi. F.Y, araçla geldi ve valiz araca konuldu. Daha sonra F.Y’nin işlettiği Kadıköy Hasanpaşa’daki internet kafeye geçildi. Burada ceset parçaları torbalara konuldu. F.Y, internet kafede kalırken, F.Ö ve 2 kafe çalışanı torbalara koydukları ceset parçalarını değişik noktalardaki çöp konteynerlerine attı.

Polis, cinayet silahı tabancayı işyerinde bulurken, diğer ceset parçalarını bulma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ SORGULANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, F.Ö ve F.Y’nin de arasında bulunduğu gözaltına aldığı 4 kişiyi gece boyunca sorguladı. 4 kişi cesetleri attıkları yerleri itiraf edince Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesi Beykoz’da bulundu. Gövde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diğer ceset parçalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kadıköy vahşetinin sırrı çözüldü
Kadıköy vahşetinin sırrı çözüldü
Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul'a dağıttı
daha fazla video için

 

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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