Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Kesik bacakların sırrı çözüldü
İstanbul Kadıköy'de çöpte bulunan bir kişiye ait iki bacakla ilgili soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesilmiş bacakların bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kimliği tespit edilen kişiyi öldürdüğü belirlenen şüphelinin yakalandığı bildirildi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürdü.
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