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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER - İSTANBUL (DHA)
28.02.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Kadıköy vahşetinde kan donduran sözler

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Kadıköy vahşetinde kan donduran sözler

İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulundu. Öte yandan işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı öğrenilen Fahrettin Öztürk'ün cesedin kafasını bir kutuya, ellerini bir poşete koyarak Acıbadem ve Hasanpaşa'da gördükleri çöp konteynerlerine attığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşı için savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi.

Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.

BAŞINI KUTUYA, ELLERİNİ POŞETE KOYMUŞLAR

Poliste yapılan sorgusunda Hasanpaşa'daki kafeteryaya geldiklerinde cesedin ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya ellerini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğrenildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rastladıkları çöp konteynerlerine sırayla attıkları belirlendi.

"BİZ BÖYLE DOSTUZ" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde oldukça soğukkanlı olduğu gözlenen şüphelinin cesedi yok etmek için arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" diyerek cevaplandırdığı öğrenildi.

Yetkililer diğer ceset parçalarının aranmasına devam edildiğini ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. Çöplerin toplandığı Şile Kömürcüoda'da bulunan Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisinde kadavra köpekleri kullanılarak arama yapılacağı öğrenildi.

Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu
Kadıköy vahşetinde son dakika gelişmesi... Gövdesi bulundu

 

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