Kadıköy Tiyatro Festivali nerede? İşte 2018 takvimi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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06.08.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Kadıköy Tiyatro Festivali nerede? İşte 2018 takvimi

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Kadıköy Tiyatro Festivali nerede? İşte 2018 takvimi

Kadıköy Tiyatro Festivali bugün başladı. Genco Erkal’ın 50’inci Sanat Yılı kapsamında yönetip oynadığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyunu ile açılışı yapılan Kadıköy Tiyatro Festivali, 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Peki, Kadıköy Tiyatro Festivali nerede gerçekleşiyor? İşte 2018 takvimi ve detaylar.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlayan Kadıköy Tiyatro Festivali, 15 Ağustos’ta Taşra Kabare’nin "Düşperest" oyunuyla sona erecek. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen festivalde 14 gün boyunca yoğun ilgi gören oyunlar saat 21:00’de seyirciyle buluşacak. Oyun davetiyeleri, her oyunun etkinlik günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında, Kadıköy Belediyesi'nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

TİYATRO FESTİVALİ NEREDE?

Festival programı

06 Ağustos 2018 Pazartesi — “Enver Aysever” Sgm Yapım (8+)
07 Ağustos 2018 Salı — “Hüzzam” Prinkipo Sanat (7+)
08 Ağustos 2018 Çarşamba — “Aşk Dersleri” Kollektif Sahne (14+)
09 Ağustos 2018 Perşembe — “Mutluyduk Belki Bugüne Kadar” Two Two Yapım (18+)
10 Ağustos 2018 Cuma — “Bunu Ben de Yaparım” Dot Sahne (14+)
11 Ağustos 2018 Cumartesi — “Hamlet” Moda Sahnesi (12+)
12 Ağustos 2018 Pazar — “Hayvan Çiftliği” Kumbaracı 50 (13+)
13 Ağustos 2018 Pazartesi — “Ev’vel Zaman” Yapım: Gülce Uğurlu. 2016 Tiyatro Festivali Ortak Yapımı (11+)
14 Ağustos 2018 Salı — “Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit” Tiyatro Hemhal (12+)
15 Ağustos 2018 Çarşamba — “Düşperest” Taşra Kabare (15+)

 

 

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