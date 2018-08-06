Kadıköy Tiyatro Festivali nerede? İşte 2018 takvimi
Kadıköy Tiyatro Festivali bugün başladı. Genco Erkal’ın 50’inci Sanat Yılı kapsamında yönetip oynadığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyunu ile açılışı yapılan Kadıköy Tiyatro Festivali, 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Peki, Kadıköy Tiyatro Festivali nerede gerçekleşiyor? İşte 2018 takvimi ve detaylar.
Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlayan Kadıköy Tiyatro Festivali, 15 Ağustos’ta Taşra Kabare’nin "Düşperest" oyunuyla sona erecek. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen festivalde 14 gün boyunca yoğun ilgi gören oyunlar saat 21:00’de seyirciyle buluşacak. Oyun davetiyeleri, her oyunun etkinlik günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında, Kadıköy Belediyesi'nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.
TİYATRO FESTİVALİ NEREDE?
Festival programı
06 Ağustos 2018 Pazartesi — “Enver Aysever” Sgm Yapım (8+)
07 Ağustos 2018 Salı — “Hüzzam” Prinkipo Sanat (7+)
08 Ağustos 2018 Çarşamba — “Aşk Dersleri” Kollektif Sahne (14+)
09 Ağustos 2018 Perşembe — “Mutluyduk Belki Bugüne Kadar” Two Two Yapım (18+)
10 Ağustos 2018 Cuma — “Bunu Ben de Yaparım” Dot Sahne (14+)
11 Ağustos 2018 Cumartesi — “Hamlet” Moda Sahnesi (12+)
12 Ağustos 2018 Pazar — “Hayvan Çiftliği” Kumbaracı 50 (13+)
13 Ağustos 2018 Pazartesi — “Ev’vel Zaman” Yapım: Gülce Uğurlu. 2016 Tiyatro Festivali Ortak Yapımı (11+)
14 Ağustos 2018 Salı — “Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit” Tiyatro Hemhal (12+)
15 Ağustos 2018 Çarşamba — “Düşperest” Taşra Kabare (15+)
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