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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
07.08.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Kadıköy-Taksim dolmuşunda uyardı diye dövdüler!

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr

GAZETECİ Nil Dumansızoğlu, Kadıköy-Taksim dolmuşunda sigara içen bir çifti uyardığı için tartaklandı. Nil Dumansızoğlu kendisini tartaklayan çiftten ve sigara içmelerine izin veren dolmuşçudan şikayetçi oldu.

Nil Dumansızoğlu önceki gün saat 24.00 sıralarında Kadıköy’den dolmuşa bindi. Dolmuş Beşiktaş’a geldiğinde arka koltukta oturan bir çift sigara içmeye başladı. Nil Dumansızoğlu çifti sigara içmenin yasak olduğunu söyleyerek uyardı. Ancak iki zorba Nil Dumansızoğlu’nu dolmuşta tartakladı. Nil Dumansızoğlu’nun boynunda ve yüzünde çizikler oldu. Bu sırada dolmuş şoförü yaşananlara sessiz kaldı. Bir süre sonra dolmuştakiler araya girdi. Nil Dumansızoğlu’nu tartaklayan çift dolmuştan indikten sonra küfür ederek uzaklaştı. Nil Dumansızoğlu da karakola giderek kendisini tartaklayanlardan ve dolmuş şoföründen şikayetçi oldu.

Nil Dumansızoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dolmuşta arkamda oturan çift yolda şoföre, ‘Kaptan burada sigara içilmez tabelası yok, o zaman içebiliriz’ diye seslenip sigara yaktı. Şoför de duman çıksın diye aracın kapısını açarak sürmeye başladı. Sigara içen biri olmama rağmen durumdan rahatsız olup uyardım. Şoföre kendisini şikayet edeceğimi söyleyince sigara içen erkek benimle ağız dalaşına girdi. Telefonumla çekim yapınca da bana saldırdılar. Kadın saçlarımı çekti, boynuma tırnaklarını geçirdi. Dolmuştakiler müdahale edince indiler ancak küfür etmeye devam ettiler. Şoför yaşananların kendi suçu olmadığını, o kişiler sarhoş olduğu için bir şey yapamadığını söyledi. Ben de şikayetçi oldum.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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