Kadıköy tacizcisi yakalandı! Evli ve bir çocuk babası çıktı...

Kadıköy’de yaşayan S.Y,(29) yılbaşı sabahı saat 07.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi’nde işe gidiyordu. İşe gittiği sırada peşine bir erkek takıldı. S.Y’yi bir süre takip eden kişi daha sonra saldırıya geçti ve taciz etmeye başladı. S.Y’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı.

S.Y, hemen polis merkezine giderek yaşadığı olayı anlattı ve şikayetçi oldu. Başvurunun ardından Kadıköy Aile ve Kadın Koruma Birimi harekete geçti. Bölgede bulunan 68 kamera görüntüsü taranarak saldırganın yüz görüntüsüne ulaşıldı. Yüz görüntüsüne ulaşılmasının ardından kimliği deşifre edilen saldırganın Fikirtepe’de oturduğu belirlendi. Adının Fatih K.(27) olduğu ve pazarcılık yaptığı belirlenen saldırgan düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fatih K. sorgulanmak üzere Emniyete götürülürken, S.Y. Emniyette Fatih K’yı kendisine saldıran kişi olarak teşhis etti. Fatih K., Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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