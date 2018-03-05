Kadıköy otobüsünde korku dolu anlar...

KADIKÖY’de kimliği öğrenilemeyen bir kişi istanbulkart'ı olmadan özel halk otobüsüne bindi. Yolculardan istanbulkart isteyen şahıs, kimseden cevap alamayınca sinirlendi. Otobüsün orta bölümüne doğru gelerek kadın bir yolcuyla tartışan adam, kendisini uyaran otobüs şoförünün üzerine yürüdü. Şoförün otobüsü durdurarak, ‘Neden bağırıyorsun kadına’ demesine sinirlenen adam, koşarak ön tarafa geldi. Şoförle yaşanan tartışma sonrasında hızını alamayarak eline aldığı tornavidayla şoföre saldırdı. Elinden tornavidayı düşüren saldırgan, sonrasında ise yumruk atarak şoförü başından yaraladı. Saldırı sonrasında şoför, saldırgan tekrar tornavidayı almasın diye koltuğun üzerine düşen tornavidayı eline aldı.

ŞOFÖR KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTU

Yaşanan kavgaya yolcular müdahile ederek saldırganı otobüsten aşağıya attı. Sonrasında ise otobüsün dışından küfreden saldırgan vatandaşların tepkisi üzerine kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından şoför ve birkaç vatandaş kaçan şüpheliyi yakalamak için bir süre kovaladı. Kavga sırasında otobüste bulunan yolcular polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, şoför ise başından tedavi olmak için hastaneye gitti. Yaşanan olayın ardından başka bir şoför ise otobüsün direksiyonuna geçerek, otobüsü durakta boş bir alana park etti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TORNAVİDALI SALDIRI KAMERADA

Adamın kadın yolcuyla tartıştıktan sonra şoföre tornavidayla saldırdığı anlar otobüste bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, adam otobüse binerek yolcularla konuşup sonrasında bağırmaya başlıyor. Şoförün uyarısı sonrasında adam hem tornavida hem de yumruklarla şoföre saldırıyor ve diğer yolcular tarafından aşağıya indiriliyor. Şoför otobüsten inerek kaçan saldırganın peşinden koşuyor.