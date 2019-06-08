Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’nın bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ 8 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, 8 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'un dört ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’nın bazı mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmaniye Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-08 09:15:37.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-08 10:00:01.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-08 05:49:27.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Çakıl Mah,Elbasan Mah
Açıklama
:
Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-07 18:24:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle