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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?
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08.06.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

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Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’da su kesintisi… Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’nın bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSKİ 8 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, 8 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'un dört ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Kadıköy, Bakırköy, Beykoz ve Çatalca’nın bazı mahallelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmaniye Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-08 09:15:37.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-08 10:00:01.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-08 05:49:27.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Çakıl Mah,Elbasan Mah

Açıklama

:

Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-07 18:24:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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