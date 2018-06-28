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    Kaderin böylesi

    Burhan CEYHAN/DHA
    28.06.2018 - 22:06 | Son Güncelleme:

    AYDIN'da 2 yıl önce kanser tedavisi gören annesinin hastaneden taburcu edildiği gün lösemi olduğunu öğrenen Afra Rabia Demirel (24), dün hayatını kaybetti.

    İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Afra Rabia Demirel'in annesi 2015'te meme kanserine yakalandı. O zaman üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Demirel, annesine bakabilmek için okulunu dondurdu. Annesi Beylühan Demirel'in yanında kalan Afra, annesi 1 Eylül 2016'da hastaneden taburcu olduğu gün, kendisinin lösemi hastası olduğunu öğrendi.

    Kan bağışında bulunularak ilik nakli bekleyen hastalara donör olunması için o dönemde kampanya başlatan Afra, 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Demirel, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Afra Demirel'in ölümü büyük üzüntü yarattı. 

    Etiketler: Kanser , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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