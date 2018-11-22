Kaderimiz birbirine bağlı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk dili konuşan ülkelerin kaderinin birbirlerine bağlı olduğunu belirterek, daha çok işbirliği mesajı verdi.
TBMM tarafından ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Olağan Genel Kurulu’nda, ‘TÜRKPA’nın 10 yılı ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar’ başlıklı konferans düzenlendi. Yıldırım, konuşmasında özetle şunları söyledi:
TARİHİ BİRLİKTE YAZIYORUZ
“Devletlerimizin kaderi birbirine bağlıdır. Türk tarihinin en bahtlı dönemindeyiz. Tarihimizde hiçbir zaman bu kadar yakın olma imkânı bulamadık. Ortak dil, ortak kültür ve medeniyet şuuruna sahip olan bir milletin mensupları olarak biz tarihi birlikte yazıyoruz. Tarihte büyük devletler ve medeniyetler kurmuş milletin evlatları olarak geleceği emin şekilde inşa ediyoruz. Bir olursak diri olacağız, kardeş olacağız, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bizler üretimle, dayanışmayla mutlaka hedeflerimize erişeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize muasır medeniyete çıkma hedefini göstermiştir. Bu hedef Türk dili konuşan asamblelerin de hedefi olmalıdır. Ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğiz, ülkelerimiz altyapıları geliştirip insanların niteliğini artıracağız.
FETÖ’YLE MÜCADELE
Devletimizi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen FETÖ’cü hainlerin darbe girişimini ilk günden beri kınayan siz kardeşlerimiz oldunuz. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece Türkiye’nin değil sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelemizde desteğinize güveniyoruz. Merkezi Atlantik ötesinde bulunan bu örgüt eğitim faaliyetli yardım adı altında gündeme gelse de gizli yönü olan emperyalizme hizmet eden çok tehlikeli bir örgüttür.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle