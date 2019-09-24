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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemre TAT/İSTANBUL
24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kaderdaşlar’ Avcılar’da buluştu

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‘Kaderdaşlar’ Avcılar’da buluştu

GEÇİRDİĞİ kazanın ardından 26 yıldır iki kol proteziyle yaşamını sürdüren Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, altın madalyalı milli yüzücü Sümeyye Boyacı’yla buluştu. Başkan Hançerli, Avcılar’da bir restoranda ağırladığı Sümeyye Boyacı’ya görüşmeleri sırasında her fırsatta “Kaderdaşım” diye hitap etti.

İki kolunu da kaybetmesine rağmen hayallerinin peşinden koşan Sümeyye Boyacı, önce 2018’de Dublin’deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya, geçen eylülde de Londra’da gerçekleşen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazanmıştı. Hançerli, Boyacı ile birlikte bu yarışı cep telefonundan tekrar izledikten sonra şöyle konuştu: “Yüzmek için kollara gerek yok. Büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla çalışarak uluslararası alanda ülkemize tarifsiz bir sevinç yaşatan Sümeyye Boyacı’yı yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Sümeyye’nin hayatının diğer sporcularımıza örnek olmasını umuyorum.” Sümeyye Boyacı da “Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil ayaklarımın varlığını hissettim” dedi. Genç yüzücü sohbetin ardından ayaklarıyla bu anın fotoğrafını çekti. 

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