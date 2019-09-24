‘Kaderdaşlar’ Avcılar’da buluştu
GEÇİRDİĞİ kazanın ardından 26 yıldır iki kol proteziyle yaşamını sürdüren Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, altın madalyalı milli yüzücü Sümeyye Boyacı’yla buluştu. Başkan Hançerli, Avcılar’da bir restoranda ağırladığı Sümeyye Boyacı’ya görüşmeleri sırasında her fırsatta “Kaderdaşım” diye hitap etti.
İki kolunu da kaybetmesine rağmen hayallerinin peşinden koşan Sümeyye Boyacı, önce 2018’de Dublin’deki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya, geçen eylülde de Londra’da gerçekleşen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazanmıştı. Hançerli, Boyacı ile birlikte bu yarışı cep telefonundan tekrar izledikten sonra şöyle konuştu: “Yüzmek için kollara gerek yok. Büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla çalışarak uluslararası alanda ülkemize tarifsiz bir sevinç yaşatan Sümeyye Boyacı’yı yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Sümeyye’nin hayatının diğer sporcularımıza örnek olmasını umuyorum.” Sümeyye Boyacı da “Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil ayaklarımın varlığını hissettim” dedi. Genç yüzücü sohbetin ardından ayaklarıyla bu anın fotoğrafını çekti.
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