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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / DHA
09.05.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Kader yıllar sonra bebeğiyle yeni yaşama başladı!

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Kader yıllar sonra bebeğiyle yeni yaşama başladı!

İZMİR'de ailesiyle yaşarken 12 yaşında evden kaçan, uzun yıllar sokaklarda ve arkadaşlarında kalan, eski kokain bağımlısı Kader A.'nın (22) hayatı, bir yıl önce doğan bebeğiyle değişti. Uyuşturucuyu bırakıp, tesettüre giren ve ailesinin yanında, bebeğiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A.'nın önceki hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı. Kader A., tedavisini sürdürebilmesi ve bebeğinin bakım masrafları için yardım istedi.

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  • Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı
  • Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı
  • Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı
  • Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'de yaşayan Kader A., babası Ş.A.'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yaşındayken evden kaçtı. 3 yıl yetiştirme yurdunda, sonrasında da sokaklar ile arkadaşlarının yanında yaşayan Kader A., ailesine izini kaybettirdi. Restoranlarda garsonluk yapan Kader A., dövme stüdyosunda çalışmaya başladı. Uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Çalışıp kazandığı paralar, zamanla bağımlısı olduğu kokaine ve diğer uyuşturuculara gitti. 2016 yılında ise bir ilişkiye başladı. Ancak sorunlar yaşayınca sevgilisinden de ayrıldı. Bir süre sonra ise hamile olduğunu öğrendi. Eski sevgili bebeği kabul etmedi.

'BENİ YAŞAMA BAĞLAYAN ŞEY, BEBEĞİM OLDU'

Uyuşturucuyu bırakmak için doktora başvuran, yeşil kartlı Kader A., hamileliğinin son iki ayına girdiğinde, Gürçeşme semtinde oturan ve hurda toplayıp satarak geçimini sağlayan babası Ş.A. ile annesi Fadime A.'nın yanına geldi. Çift, seneler sonra ilk defa gördükleri tek çocuklarına sarılıp, gözyaşı döktü. Başından geçen olayları anlatan Kader A.'ya ailesi sahip çıktı. Anne ve babasıyla yaşamaya başladıktan bir süre sonra dünyaya gelen bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi. Bir yandan uyuşturucu bağımlılığı tedavisini sürdüren bir yandan da bebeğine bakan Kader A. kendisini iyi hissettirdiğini söylediği dini ibadetlere ağırlık verip, tesettüre girdi. Ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A., "Beni yaşama bağlayan şey, bebeğim oldu. O benim hayatıma yeni bir anlam kattı, o yaşama sebebim oldu. Tek isteğim, onu sağlıklı şekilde yetiştirebilmek ve faydalı biri haline getirmek" dedi.

'YARDIM İSTİYORUM'

Bir buçuk seneyi aşkın süredir tedavisine devam edildiğini belirten Kader A., "Muhammed bana umut getirdi. Şimdi tek düşündüğüm şey, tedavimin tamamlanması ve ona sağlıklı şekilde bakabilmek. Yeşil kart sahibiyim, ancak kullandığım ilaçların hepsi karşılanmıyor. Bebeğim dolayısıyla az bir miktar da olsa maaş da alıyorum, ancak bu miktarın azlığı nedeniyle geçinemiyorum. Onun bana ihtiyacı var ve ben olmadığım zaman sürekli ağlıyor. Çok küçük olduğu için bırakamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

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