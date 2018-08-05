Kader haftası

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında sona gelindi. CHP yönetiminin değişmesini isteyen muhaliflerin 16 Temmuz’da başlattığı olağanüstü kurultay toplanması için noter aracılığıyla imza toplama girişiminde son aşamaya gelindi. Geçen hafta muhalifler 630 imza sunduklarını öne sürmesine rağmen genel merkez, yaptığı incelemenin ardından 605 imzanın kendilerine ulaştığını açıklamıştı.

CEPTE İMZA İÇİN SON GÜN

Olağanüstü kurultay isteğine ya da imzasını geri çektiğine ilişkin noterde beyanname imzalamasına rağmen imzalarını cebinde tutan delegeler ise bugün saat 17.00’ye kadar genel merkeze belgelerini ulaştırabilecek. Cumartesi günü CHP Genel Merkezi’ne herhangi bir belge ulaşmadığı öğrenildi. Genel merkez, gelen belgeler üzerinde hızlı bir sayım yaparak, imzasını geri çeken delegelerin beyannamelerini de ayırdıktan sonra kalan sayının olağanüstü kurultay için yeterli olup olmadığını açıklayacak. Olağanüstü kurultay talep eden delege sayısının 570 civarı olabileceği konuşuluyor.

Muhalifler ise yargı kartını öne sürdü. Daha önce muhalif grubun sözcülerinden Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, “Atatürk’ün kurduğu partiyi yargıya götürmeyiz” demişti. Ancak son günlerde muhalif kanattan “Delegelerden yargıya başvuranlar olursa onların da özgür iradesine karışamayız” açıklamaları gelmeye başladı. Muhalifler, parti yönetiminin geçersiz saydığı imzalar üzerinden yargıya gidebileceklerini ifade ediyorlar.

Muhalif grup içinde yer alan bir kanat ise sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay olmaması halinde yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceklerine ilişkin mesajlar yayınlamaya başladı.

YARDIMCI SAYISI AZALTILACAK

Pazartesi günleri olan MYK toplantısı ise cepteki imzaların genel merkeze getirilmesinin son gününe denk geldiği için bu hafta çarşamba günü yapılacak. Bu MYK aynı zamanda bazı isimler için son toplantı olacak. CHP’de bir süredir konuşulan MYK revizyonunun bu hafta olması bekleniyor. MYK değişikliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun inisiyatifi ile gerçekleşecek. MYK’da, kurmaylar istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak. Kılıçdaroğlu ise teşekkür konuşması yapacak. MYK’da 17 olan genel başkan yardımcısı sayısının düşürülebileceği belirtiliyor. Bazı görev alanlarında birleştirmeler yapılırken, bazı görev alanlarının da kaldırılabileceği ifade ediliyor.

MYK’DA REVİZYON

CHP kulislerine yansıyan bilgiye göre, örgütün tepki gösterdiği bazı isimlerle vedalaşılırken, bazı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de sorumluluk alanlarında değişiklik yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yı hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK üyelerini belirlerken, “başarı ve parti içi dengeye odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceği” konuşuluyor. Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için niyetini açıklayan isimlere bu kez MYK’da yer verilmeyeceği kaydediliyor.

MYK’da devam edecek mevcut üyeler arasında Seyit Torun, Faik Öztrak, Haluk Koç, Ünal Çeviköz, Gamze İlgezdi ve Tekin Bingöl’ün adı geçiyor. MYK’ya girebileceği söylenen isimler arasında da partinin genç yüzlerinden İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin yanı sıra İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay bulunuyor.