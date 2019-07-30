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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) (DHA)
30.07.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Kader Buse'nin babasının paylaşımları yürek dağladı

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Kader Buse'nin babasının paylaşımları yürek dağladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 188 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yürek burktu.

Kemer'de 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve Acar ailesinin yakın dostları tarafından yürütülürken, acılı baba Ahmet Acar ise kızını aramaktan hiç vazgeçmedi.

Dağ, deniz ve dere yatağında her gün arama çalışması yapan Ahmet Acar, üzüntüsünü ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor.

Kader Busenin babasının paylaşımları yürek dağladı

Bir kişinin yaptırıp kendisine gönderdiği kızının tablosuna en son paylaşımında yer veren Acar, tabloyu yaptırıp kendisine gönderen kişiye teşekkür etti.

Yine kızını arama çalışmalarından fotoğraflar paylaşan Ahmet Acar, şu ifadelere yer verdi:
"Dün yine Phaselis koyuna açıldık balıkçı abimizin teknesiyle. Bugün bakmışlar dalgıç Mustafa kardeşimiz ve diğer balıkçı teknesi ve arkadaşlarımız, abilerimiz. Ama yine de Rabbim kızımızı vermedi. Vardır bunda da bir hayır. Kızımızın bulunması dileğimiz. Acaba nerede babişim? Acaba denizde hangi kayalıklara sıkıştı? Acaba hangi ülkede, kimsesizler mezarlığında? Derede mi? Dağda mı? Rabbim verir! Dua ve düşüncelerimiz. Dualarınız kızım, babişim, fıstığım için. Meleğim nerede? Kur'an-ı Kerim'de olan Enbiya suresi 86. ayet dedi ki: Ve edhalnahum fi rahmetina, innehum mines salihin (Anlamı: Onları ikramımızla kuşattık; çünkü onlar iyilerdendi) Bir Melek olup uçtu mu?"

Kader Busenin babasının paylaşımları yürek dağladı

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