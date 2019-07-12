KADEM’den iddialara yanıt
Yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da bulunduğu, kurulduğundan bu yana çeşitli eleştirilerin odağı olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Kısıklı’daki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla, son günlerde özellikle sosyal medyada ileri sürülen iddialara yanıt verdi.
KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu özetle şunları söyledi: “Dernek binamız KADEM Vakfı’nın mülküdür. KADEM Vakfı’na yapılan bağışlarla, özel bir şahıstan satın alınmıştır. Yani kamudan tahsisli değildir. İddialardaki gibi herhangi bir kira söz konusu değildir. KADEM hiçbir uluslararası vakıftan fon almamıştır. KADEM’in kaynağına dair SOROS ifadesi ise tamamen bir iftiradır. Toplumsal cinsiyet derken eşcinselliği ya da cinsiyetsizleştirmeyi kastettiğimiz iması akla ziyan bir iddiadır. Burada bizim duruşumuz çok nettir. Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih 2011 tarihinde henüz KADEM kurulmamıştı. Dolayısıyla, sözleşmenin bizim elimizden çıktığı iddiası en açık ifadeyle komiktir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle