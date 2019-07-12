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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KADEM’den iddialara yanıt

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Yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da bulunduğu, kurulduğundan bu yana çeşitli eleştirilerin odağı olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Kısıklı’daki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla, son günlerde özellikle sosyal medyada ileri sürülen iddialara yanıt verdi.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu özetle şunları söyledi: “Dernek binamız KADEM Vakfı’nın mülküdür. KADEM Vakfı’na yapılan bağışlarla, özel bir şahıstan satın alınmıştır. Yani kamudan tahsisli değildir. İddialardaki gibi herhangi bir kira söz konusu değildir. KADEM hiçbir uluslararası vakıftan fon almamıştır. KADEM’in kaynağına dair SOROS ifadesi ise tamamen bir iftiradır. Toplumsal cinsiyet derken eşcinselliği ya da cinsiyetsizleştirmeyi kastettiğimiz iması akla ziyan bir iddiadır. Burada bizim duruşumuz çok nettir. Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih 2011 tarihinde henüz KADEM kurulmamıştı. Dolayısıyla, sözleşmenin bizim elimizden çıktığı iddiası en açık ifadeyle komiktir.” 

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