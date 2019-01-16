KADEM’den ETCEP eleştirisi
KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (ETCEP) olumlu unsurlarının yanı sıra projeyle ilgili kaygılarının olduğunu bildirdi.
Açıklamada, proje kılavuzunun “Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim gibi hiçbir ayrım yapılmaz” maddesinde geçen ‘cinsel yönelim’ ifadesinin insan tabiatından doğan niteliklerle birlikte anılmasının, farklı cinsel tercihleri meşrulaştırmaya yönelik bir davranış olarak görüldüğü ve kesinlikle kabul edilmediği vurgulandı. Açıklamada, “KADEM olarak kadın erkek rollerine ilişkin toplumsal düzenlemelerde cinsiyet adaleti ilkesini benimsiyor ve bütün çalışmaları bu ilkeden hareketle gerçekleştiriyoruz. Eğitim süreçlerinde kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara erişimle ilgili yaşanan sorunlara da benzer şekilde cinsiyet adaleti anlayışının çözüm getireceğine inanıyoruz” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle