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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.04.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

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KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, KADEM Gençlik Komisyonu tarafından Sheraton Grand Otel İstanbul Ataşehir'de "Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, sona erdi.

İki gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan Bayraktar, sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve cansız denilen varlıklara karşı dahi bir sorumluluğun olduğunu belirterek, yaratılan her şeyle ilişkinin belli bir saygı çerçevesinde olması gerektiğini öğreten ahlaki değerlerin denklem dışı kaldığı bir tüketim çağında bulunulduğunu ifade etti.

Böyle bir çağda, ihtiyaçtan bağımsız; hazcılığın, gösterişçiliğin, modanın yönettiği tüketim alışkanlıklarının sonucunda, su ve enerji kaynaklarının tükendiğine dikkati çeken Bayraktar, bu durumu ikame edecek başka kaynakların da bulunmadığını hatırlattı.

Bayraktar, "Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Geleneklere yerleşmiş, din, ahlak ve kültürle bağdaşmayan bazı uygulamaların, din adına kadınları da aileleri de çeşitli mağduriyetlere ve zulümlere sürüklediğini, acı bir şekilde gördüklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ailede babanın veya erkeğin kavvamlığını adaletli ve merhametli bir sorumluluk ve bununla beraber gelen haklar boyutundan çıkarıp, merhametsiz ve adaletsiz bir baskı aracına çevirmek ilk başta Allah'ın rızasına aykırıdır. Hayalimiz, kadının da erkeğin de geleneklerin veya Batı'nın baskısıyla değil, dinimizin ve kültürümüzün getirdiği sorumluluklar ve haklar çerçevesinde yaşadığı, potansiyelini iradesiyle gerçekleştirebildiği, adaletin hakim olduğu bir aile ve toplum. İşte asıl meseleler bunlar."

Dünya genelinde yaşanan ve herkesin geleceğine tehdit oluşturan sorunların giderilmesinde, gençlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Bayraktar, dünyanın daha fazla örselenmesine izin vermeden işe koyulmak için gençlerin kollarını sıvayacağına yürekten inandığını ifade etti.

ÇALIŞTAYIN SONUÇ RAPORLARI SUNULDU

Farklı ülkelerden 110 genç, "Sürdürülebilirlik" ana teması altında belirlenen "Yoksulluğa son", "Sağlıklı bireyler", "Nitelikli eğitim", "Toplumsal cinsiyet adaleti", "Temiz enerji", "Ekonomik büyüme", "Yenilikçilik ve altyapı", "Şehir ve yaşam alanları", "İklim eylemi", "Barış, adalet ve güçlü kurumlar" olmak üzere 10 başlıkla ilgili çözüm önerileri sundu.

Çalıştay, sunulan çözüm önerileri ile ilgili sonuç raporlarının okunmasıyla sona erdi.

Programa, Genç KADEM Komisyonu Başkanı Ebru Aracı, Kurumsal Yapılanma Direktörü Melek Çakıroğlu, Denetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Safa Koçoğlu ile Genç KADEM Komisyonu üyeleri, üniversite öğrencileri ve gönüllüler katıldı.

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