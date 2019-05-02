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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.05.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

'Kaddafi'nin altınları' diyerek vurgun yaptılar!

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'Kaddafi'nin altınları' diyerek vurgun yaptılar!

Balıkesir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan ve Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek toplam 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve çevre illerde kendilerini MİT görevlisi ve bakan danışmanı olarak tanıtan ve kat karşılığında inşaat işleri yaptığını söyleyen dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaddafinin altınları diyerek vurgun yaptılar

Polis, dolandırıcılık yapan şahısların kendileri ile irtibata geçen yaşlı ve dul bayanlar ile duygusal bağ kurdukları, ayrıca bankalardan kredi çekmeye müsait kişilerin arsa ve evlerini kat karşılığı inşaat yapacaklarını söyleyerek vekaletname aldıklarını, kendileri ile iş yapan vatandaşların üzerlerine şirket kurduklarını, banka hesaplarını boşaltarak vatandaşları dolandırdıklarını ve haksız kazanç elde ederek birçok vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti.

Kaddafinin altınları diyerek vurgun yaptılar

Şahısların Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini de iddia ederek dolandırdıkları şahıslara güven verdikleri ve kullandıkları çeşitli yöntemlerle 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi.

Kaddafinin altınları diyerek vurgun yaptılar

Olayla bağlantısı bulunan U.Y., H.Y. ve G.C. isimli şahısları Dolandırıcılık Büro dedektifleri tarafından takibe alındı. Uzun süreli yapılan takip ve çalışma sonucu gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda U.Y., H.Y. ve G.C. isimli şahısları yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, yüklü miktarda para ve belgeler ele geçirildi. Adli makamlara götürülen şahıslar tutuklanarak Kepsut L Tipi Cezaevine gönderildi.

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