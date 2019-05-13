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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize) (DHA)
13.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

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Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda iki arkadaşı ile birlikte zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet (23) yaralandı. Yaralı dağcı arkadaşları tarafından götürüldüğü çadırda kurtarılmayı bekledi. 3 kişilik sağlık ekibinin ilk ulaştığı yaralı dağcı, ekiplerce kar üzerinde sedye ile taşınarak olaydan yaklaşık 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.

Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren Esra Emet, Selçuk Aras ve Enes Berk Kargı dün sabah dönüşe geçti. Ausor Yaylası mevkiine gelen ekipteki Esra Emet saat 11.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan dağcı arkadaşları tarafından alınarak 4 saatlik yolculukla kamp alanına getirildi.

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
Çadıra konulan yaralı dağcı için bir arkadaşı yanında kalırken, diğeri cep telefonu çeken yayla merkezine indi, yardım çağrısında bulundu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıhemşin 112 Acil İstasyonu'nda görevli 3 kişilik personeli olay yerine doğru yola çıktı. 2 saatlik yaya yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşan ekipler, çadırda bekleyen yaralı dağcıya ilk müdahalede bulundu.

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
'ÇADIRA BASMASSANIZ, YIRTILIYOR '

Zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları yaralıya müdahale eden sağlık ekibi ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Dağcılardan biri içine girdiği sırada çadırın girişine basan sağlık ekiplerine 'Çadıra basmazsanız, çünkü yırtılıyor' uyarısında bulundu.

Sağlık ekibindeki görevli doktor da "Şimdi ona dikkat etmeyeceğiz. Çadır yırtılır, yırtılmaz bizim için önemli değil. 2 saat yürüyüp sizin için buraya geldik" diye cevap verdi. Dağcı daha sonra görevliden özür diledi.

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı
25 KİŞİLİK EKİP GELDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye konulan yaralı dağcı Esra Emet, AFAD, AKUT, İDAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip tarafından ambulansa taşındı. Sedye ile kar üzerinde çekilerek taşınan dağcı 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansla ulaştırıldı. Dağcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak olaydan yaklaşık 12 saat sona tedavi altına alındı. Yaralı dağcının kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

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