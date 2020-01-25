Kaçkar heyecanı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcunun Kaçkar Dağları’na gelmesi bekleniyor. Kişi başı haftalık 7 bin Euro’yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkar Dağları’nın zorlu ve dik yamaçlarında adrenalin yaşayacak. Hazırlıkların tamamlanıp, helikopterlerin de konuşlandırıldığı bölgedeki heliski heyecanı bugün başlıyor. m Arzu ERBAŞ / DHA

2 AY DEVAM EDECEK

Türkiye’den de az sayıda profesyonel kayakçının geldiği heliski faaliyetlerinin mart ayı ortalarında sona ermesi planlanıyor.

REZERVASYONLAR DOLDU

Kaçkar Dağları’na son 10 yılda heliski için yaklaşık 3 bin sporcu gelirken, bu yıl da rezervasyonların dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun da yeni dönemde bölgeye geleceği belirtildi.

HELİKOPTERDEN ZİRVEYE

2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak.