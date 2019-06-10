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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/DHA
10.06.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı

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KAĞITHANE’de işine gitmek için aracına bindiği sırada iki kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak kaçırılmak istenen Halil Y. seyir halindeki araçtan atlayarak kurtuldu.

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  • Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı
  • Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı
  • Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı
  • Kaçırılmak istenen kişi hareket halindeki araçtan atladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Y., sabah evinden çıkıp işe gitmek için arabasına yöneldi. Halil Y. aracına biner binmez iki kişi bir anda otomobiline bindi. Biri yüzüne biber gazı sıkarken, diğeri de Halil Y.’yi yolcu koltuğuna çekerek direksiyona geçti. İki kişi alıkoydukları Halil Y. ile hızla olay yerinden kaçtı. Biber gazının etkisi geçtikten sonra Halil Y., kaçıranlarla boğuşmaya başladı ve bir süre sonra da ara sokakta kapıyı açarak atladı, yere düştü. Kolundan ve bacağından yaralanan Halil Y. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil ile kaçan iki kişi, kısa süre ara sokaklarda ilerledikten sonra yine ara bir sokakta aracı çalışır halde bırakıp kaçtılar. Terk edilmiş aracı inceleyen polis ekipleri aracın yön camının kırık ve yön camda ayakkabı olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme polisi de parmak izi çalışmasında bulundu.

Aracın ara sokakta ilerlemesi ve iki kişinin aracı terk edip sokak içerisinden yaya olarak kaçmaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri esrarengiz kaçırma girişiminde bulunan kişileri arıyor.

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