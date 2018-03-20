Kaçırılma muamması

Gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi avukat Burak Mengü, geçen cumartesi, Twitter’da “Polis kimliği gösterilmeden, gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum, neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımı yaptı. Kardeşinin ardından Nevşin Mengü de “Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?” mesajını paylaştı.

KÖŞESİNDE DE YAZDI

Mengü, dün de Birgün’deki köşesinde özetle şunları anlattı: “Birkaç ay önce, bir grup polis ya da polis olduğunu sanıyoruz diyelim, Burak’ı duruşma arasında, ifadenizi alacağız diyerek Silivri’den aldı; Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde bir avukat görüşme odasına götürdü. Avukat görüşme odalarında kamera olmadığını hatırlatmış olayım. O odadan çıktıktan sonra Burak günlerce kan işedi, yürüyemedi. Burak, o dönem sessiz kalmayı tercih etti.

Burak cumartesi öğleden sonra bana ‘Eve geldiler’ diye mesaj attı. Polis mi? diye sordum, ‘Evet’ dedi. Burak’a bir tür rozet gibi bir şey göstermişler. Burak’ın telefonunu almadılar. Hyundai Accent tipi bir arabaya bindirip yola koyuldular. ‘Galiba beni öldürecekler bu sefer’ diye mesaj attı. ‘Vatan’a gitmiyoruz ikinci köprüden geçtik’ deyince, tweet atmamız gerektiğini söyledim. Olay sosyal medyaya taşınınca siyasilerin haberi oldu, İstanbul Emniyet Müdürü’ne ulaşıldı. O sırada Burak bana mesaj attı ‘tartakladılar attılar’ diye. Dudullu civarlarında bırakmışlar. Sırtına kemerle birkaç kez vurmuşlar.

Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, bizzat aradı, gözaltı kararı olmadığını, bu kişilerin polis olamayacağını, belki de para koparmak peşinde olan bir grup olabileceğini söyledi. Burak’ın şikâyetçi olmasının en doğrusu olduğunu söyledi. Burak, dediği gibi yaptı. Üç kişinin Burak’ı aldığı yerde UKOME kamerasının çalışmadığı ortaya çıktı.”

MÜVEKKİLLE GÖRÜŞME

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri ise avukat Mengü’nün gözaltına alındığını iddia ettiği gün, kaçırıldığını söylediği güzergâhtaki tüm kameraları inceledi. Polisler kameralarda Nişantaşı’ndaki bir hastaneye giden Mengü’nün buradan bir müvekkili ile çıktığını, müvekkilinin BMW otomobiline bindiğini belirledi. Görüntülere göre Mengü otomobille Anadolu yakasına geçti, sonra müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Görüntülerde darp edilme ve boş araziye bırakılmayla ilgili kayıtlara rastlanmadı. Mengü’nün birlikte olduğu müvekkili H.K.T. Emniyet’e çağırılıp ifadesine başvuruldu. H.K.T., “Bütün gün beraberdik. Neden öyle bir şikâyette bulundu anlamadım” dedi. Aynı gün Mengü şikâyetini geri çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü avukat Mengü hakkında, ‘suç uydurmak’tan işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdi. Konuyla ilgili görüşmek için aradığımız Burak Mengü, telefonunu açmadı.

KAYGIMI DİLE GETİRDİM

NEVŞİN Mengü, Burak Mengü’ye ‘suç uydurmak’tan işlem yapılmasının ardından dün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Yazımda kardeşim @burakmengu’nün bana anlattıklarını kaleme aldım. Takdir edersiniz ki bir kardeş olarak kaygı duydum ve kaygımı da dile getirdim. Söylediklerinde doğru olmayan noktalar var ise emniyet gerekeni elbette yapacaktır, yapmalıdır.”