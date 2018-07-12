Kaçırdığı kızın ailesi kardeşini kaçırdı

Olay, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşandı. Şehmus Yavuz, daha önce tanıştığı M.B. ile bir süre görüştü. Görüşmelerini ileri taşıyan Şehmus Yavuz ile M.B., bir süre sonra kaçmaya karar verdi. İddiaya göre, kızın ailesi tarafından sevmediği birine verileceğini duyan M.B., Şehmus Yavuz’un evli ve 3 çocuğu olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık bir ay önce birlikte kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kızın ailesi, Yavuz ailesi ile görüşüp M.B.’nin getirilmesini istedi. Yavuz’un ailesi de Şehmus’a ulaşamadıklarını ve nerede olduklarını bilmediklerini belirterek kızın ailesinden konunun tatlıya başlanması için ricacı oldu. Bir süre bekleyen genç kızın ailesi, çocuklarından haber alamayınca, önceki gün bir plan yaptı. Kulp’ta çalışan ve engelli olan Şehmus Yavuz’un Kardeşi Hacı Yavuz, iddiaya göre, ağabeyinin kaçırdığı kızın yakınları tarafından darp edilerek arabaya bindirilip kaçırıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hacı Yavuz’un kaçırıldığı ana ait olduğu iddia edilen görüntülerde iki hafif ticari aracın hızlı bir şekilde sokağa girdiği görüldü. Sokakta bulunanları ezme pahasına hızlanan araçlardan biri daha sonra süratli bir şekilde geri geri giderek olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan görgü tanıkları, araçlardan inen 5 kişinin bir kişiyi darp ettikten sonra arabaya bindirerek olay yerinden hızla kaçtıklarını söyledi.

BİR KARDEŞİ KIZ KAÇIRDI, DİĞER KARDEŞİNİ KIZINA İLESİ KAÇIRDI

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şehmus ve Hacı Yavuz’un ağabeyi Fehmi Yavuz, 25 gün önce Yuvacık köyünden bir kızın kendi rızası ile kardeşiyle kaçtığını söyledi. Fehmi Yavuz, “Bu 25 gün içerisinde büyükleri devreye koyduk konunun tatlıya bağlanması için ricacı davrandık, uzlaşmak istedik. Ama aile uzlaşmaya yanaşmadı. Kız da ölüm bile olsa sonunda oraya gitmeyeceğini söylemiş arkadaşlarına. Bu olayın ardından kızın ailesi bizim köyümüze gelmiş, gece yarısı annemi darp edip evden çıkartıp evi yakmaya kalkışmışlar. Köylülerin karşı çıkması sonucu oradan ayrılmışlar. Bu olaydan sonra da iki gün önce akşam üstü 17.00 sularında kardeşim köyden dönerken iki araç kıstırmışlar. Darp ettikten sonra da araba alıp kaçmışlar. Bugün saat 12.00 sularında telefon geldi. Kızımız gelmese kardeşini öldüreceğiz dediler. İki kardeşimin de bulunup bize teslim edilmesini istiyoruz. Devlet büyükleri bu duruma el atsın, yoksa bu iş büyüyüp gidecek” dedi.

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