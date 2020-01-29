Kaçıramadan yakalandı

Şüphelinin ev ve işyerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 arama dedektörü, 2 metal arama çubuğu, 18 gümüş sikke, 370 bronz sikke, 5 bronz yüzük, 18 bronz obje olmak üzere toplam 416 tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan H.İ.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.