Ruhan YALÇIN / DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,
Kaçıramadan yakalandı
TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi’nde yaşayan H.İ.Y.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Şüphelinin ev ve işyerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 arama dedektörü, 2 metal arama çubuğu, 18 gümüş sikke, 370 bronz sikke, 5 bronz yüzük, 18 bronz obje olmak üzere toplam 416 tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan H.İ.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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