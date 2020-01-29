Kaçıramadan yakalandı

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Ruhan YALÇIN / DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

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TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi’nde yaşayan H.İ.Y.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Şüphelinin ev ve işyerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 arama dedektörü, 2 metal arama çubuğu, 18 gümüş sikke, 370 bronz sikke, 5 bronz yüzük, 18 bronz obje olmak üzere toplam 416 tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan H.İ.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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