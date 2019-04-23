Kaçarken yakalandı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırıda bulunan, Akkuzulu köyünden Osman Sarıgün, pişman olduğunu söyledi.
CHP Lideri’ne saldırıya ilişkin Çubuk Başsavcılığı, ‘kasten yaralama, kamu görevlisine hakaret, mala zarar verme, suç işlemeye tahrik’ suçlarından soruşturma başlattı. Kılıçdaroğlu’nun sığındığı ev için “Yakın” dediği görüntülere yansıyan Fatma Başaran’ın da aralarında olduğu dokuz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sarıgün’ün gözaltı süresi de uzatıldı.
AKRABALIĞIM YOKTUR
Ankara ve Çubuk başsavcılıklarının, tahrik konusunda terör incelemesi yaptığı da ifade edildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, oğlunun kullandığı TIR’la Antalya’ya kaçmak isterken Sivrihisar’da Jandarma tarafından ikna edilerek teslim olması sağlandı. Sarıgün ifadesinde şunları anlattı: “Şehit Yener Kırıkcı ile bir bağım yoktur. Ben Akkuzulu Mahallesi’ne vardığımda cenaze namazı kılınmıştı. Kılıçdaroğlu’na doğru yüksek sesle ‘Yuh’ diyerek bağırmaya başladım. Ben bağırırken yanımda bulunan H.Ç, D.K. ve A.O.’ da bağırmaya başladı. Top arabasının arkasına doğru yaklaştık. Protestolar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı.
Beni yönlendiren olmadı, sadece kalabalık esnasında arkamda seslenen ‘Adam sana vuruyor, sen neden duruyorsun’ diyen adam yumruk atmamda etkili oldu. Fakat arkamda kim seslendi ben bilmiyorum. Arkamda çok sayıda şahıs vardı. Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsi bir husumetim yoktur. Kalabalık esnasında kendimi kaybettim ve daha öncesinde izlediğim haberler sebebiyle de saldırıda bulundum.”
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