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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ceylan SEVER / İSTANBUL
01.09.2018 - 20:44, Son Güncelleme:

Kaçan katil için kırmızı bülten

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Kaçan katil için kırmızı bülten

İstanbul Bağcılar’da 4 Haziran’da evinin önünde Özkan Kamacı’yı (21) başından vurarak öldüren Serkan Gülsoy’un (38) olaydan 4 gün sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Özkan Kamacı olay günü camdan dışarı baktığında kuzeni Hasan Kamacı ile kavga ettiği kişinin kuzenine silah doğrultulduğunu gördü. Babası Asım Kamacı’yla sokağa indiler. Otomobiliyle ters yönden sokağa girdiği için gençlerle tartışan Gülsoy’la küfürleşmenin ardından Gülsoy araca binip uzaklaşırken silahını ateşledi.

Vurulan Kamacı 24 gün sonra öldü. Gülsoy’un Habur Gümrük Kapısı’ndan olaydan 4 gün sonra kaçtığı saptandı. Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği 25 Temmuz’da ulusal seviyede aranan Gülsoy’un Interpol’e üye olan ülkeler çapında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranmasına karar verdi.

Özkan Kamacı’nın babası Asım Kamacı ise şunları söyledi: “Perişanız. Annesi, ben ve küçük kardeşi depresyon ilaçları kullanıyoruz. Tek isteğimiz katili bulunsun, cezası neyse çeksin. Biliyor musunuz, ben oğlumu hâlâ küçücük sanırdım. Meğer o büyümüş koca adam olmuş. Oğlumun ölümünden sonra kardeşi banka kartlarının şifresini buldu, baktı. 20 bin lira para biriktirmiş. İki yerden burs alıyordu, benden 5 kuruş dahi almadı. Şehir dışında öğrenci olmasına rağmen bu parayı biriktirmiş. O parayı annesi hep hayır işlerinde kullanıyor. Kendi parasıyla oğluma mezar yaptırdık.”

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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