Kaçan katil için kırmızı bülten
İstanbul Bağcılar’da 4 Haziran’da evinin önünde Özkan Kamacı’yı (21) başından vurarak öldüren Serkan Gülsoy’un (38) olaydan 4 gün sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.
İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Özkan Kamacı olay günü camdan dışarı baktığında kuzeni Hasan Kamacı ile kavga ettiği kişinin kuzenine silah doğrultulduğunu gördü. Babası Asım Kamacı’yla sokağa indiler. Otomobiliyle ters yönden sokağa girdiği için gençlerle tartışan Gülsoy’la küfürleşmenin ardından Gülsoy araca binip uzaklaşırken silahını ateşledi.
Vurulan Kamacı 24 gün sonra öldü. Gülsoy’un Habur Gümrük Kapısı’ndan olaydan 4 gün sonra kaçtığı saptandı. Bakırköy 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği 25 Temmuz’da ulusal seviyede aranan Gülsoy’un Interpol’e üye olan ülkeler çapında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranmasına karar verdi.
Özkan Kamacı’nın babası Asım Kamacı ise şunları söyledi: “Perişanız. Annesi, ben ve küçük kardeşi depresyon ilaçları kullanıyoruz. Tek isteğimiz katili bulunsun, cezası neyse çeksin. Biliyor musunuz, ben oğlumu hâlâ küçücük sanırdım. Meğer o büyümüş koca adam olmuş. Oğlumun ölümünden sonra kardeşi banka kartlarının şifresini buldu, baktı. 20 bin lira para biriktirmiş. İki yerden burs alıyordu, benden 5 kuruş dahi almadı. Şehir dışında öğrenci olmasına rağmen bu parayı biriktirmiş. O parayı annesi hep hayır işlerinde kullanıyor. Kendi parasıyla oğluma mezar yaptırdık.”
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