Kaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü

YABAN HAYATI BİTME NOKTASINDA

“Avcılığın süresiz olarak yasaklanmasını talep ediyoruz çünkü Türkiye’de yaban hayatı bitme noktasındadır. Bakanlık da bunun farkındadır, avlanmasına izin verdiği hayvan sayısı yalnızca 39’dur, bunlardan yedisi memeli, geri kalan 32’si de kanatlı hayvandır. Bakanlığın avcılara izin verdiği hayvanların memelilerden yalnızca tavşan vardır yenilebilir. Kuşlarda da bir tek ördek benzeri bir iki tane kanatlı vardır. Diğerleri yenilemediği halde, kürkünden faydalanılamadığı halde; memelilerde tavşanın dışında çakal, tilki, yaban domuzu, ağaç ve kaya sansarı ve izne tabi bozayı.

6 BİN 972 KAÇAK AVCILIK

Kaçak av inanılmaz boyutlarda. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıtlı avcılarını kaçak avlanırken yakaladığı sayı 2018 yılında 6 bin 972. Vurdukları yasaklı yaban hayvan sayısı 7 bin 170, ortalama kesilen ceza 933 lira, hayvan başına. Savcılığa sevk edilen bir tek avcı yok. Aktif avcı sayısı 219 bin. Yıllık ödedikleri harç 200’er lira, devlete getirileri de bunların 40 milyon lira civarında. 1200 hayvanımız da av turizminde öldürüldü geçen sene. 200 liraya koca bir doğayı, koca bir yaban hayatını yok eden bir güruhla karşı karşıyayız. Yok olma tehlikesi altındaki türlerden yaraladıkları hayvan sayısı 12 bin 178. Bu, bakanlık raporu. Bunlardan 5 bin 733’ü tedavi altına alınmış, 4 bin 744 tanesi ölmüş, kurtarılamamış.

ARTIK GÖZLERİM YAŞARIYOR

2008’de üniversitede yaban hayatı teknikerliği bölümü açıldı. Üç dönem mezun verdi, çocukların hepsi pazarcılık, işportacılık yapıyor, bir teki bakanlıkta işe alınmamış. Bu çocuklar yaban hayatta ilk yardımı, ağaç korumayı, hayvan korumayı biliyorlar. Trakya’daki durumda, inanın, o Istranca Ormanları’na girdiğimde artık gözlerim yaşarıyor. Ardıç kuşunu kaçırdık ya. Ardıç kuşu kaçak avcıların patlattığı silahlar yüzünden Trakya’yı terk etti. Artık ardıç ağacı yetişmiyor. Çünkü yalnızca onun dışkısıyla yetişen bir ağaç türü ardıç, Trakya’nın geleneksel ağacı. Şimdi, ardıç kuşu olmadığı, kaçak avcılar tarafından yok edildiği için göç etmek zorunda bırakıldığı için ağaç yetişmiyor.”

TRAKYA’DA TİLKİ KALMADI

“Bir tavşan en az 24 yavru yapar yılda, artık tavşan bulmak mümkün değil, tavşanın neslini tükettiler. Tilki, vurulması sirkülerle serbest hayvan olarak görünüyor, zehirlerle, siyanürle, kürkünü almak için öyle bir kırım yaptılar ki Trakya’da tilki kalmadı. Tilki, kurt kalmayınca, domuz sayısında patlama oldu. Şimdi bütün çiftçi domuzdan şikâyet ediyor.”

BİLGİ NOTU:

Ardıç tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşmez. Ardıç kuşunun sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının kabukları açılır. Ardıç kuşu dışkısı ile birlikte toprağa karışan tohumlar kolayca çimlenir.