Kaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü
GeriGündem Kaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Kaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü

- TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na bir rapor sunan Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Timur Ugan, Trakya’daki Istranca Ormanları’nda kaçak avcıların patlattığı silahlar yüzünden ardıç kuşlarının Trakya’yı terk ettiğini söyledi. Ugan, “Istranca Ormanları’na girdiğimde artık gözlerim yaşarıyor. Artık ardıç ağacı yetişmiyor. Çünkü yalnızca ardıç kuşunun dışkısıyla yetişen bir ağaç türü” iddiasında bulundu. Timur Ugan’ın geçen hafta kaçak avcılıkla ilgili TBMM’ye yaptığı sunum tutanaklara şöyle geçti:

YABAN HAYATI BİTME NOKTASINDA

“Avcılığın süresiz olarak yasaklanmasını talep ediyoruz çünkü Türkiye’de yaban hayatı bitme noktasındadır. Bakanlık da bunun farkındadır, avlanmasına izin verdiği hayvan sayısı yalnızca 39’dur, bunlardan yedisi memeli, geri kalan 32’si de kanatlı hayvandır. Bakanlığın avcılara izin verdiği hayvanların memelilerden yalnızca tavşan vardır yenilebilir. Kuşlarda da bir tek ördek benzeri bir iki tane kanatlı vardır. Diğerleri yenilemediği halde, kürkünden faydalanılamadığı halde; memelilerde tavşanın dışında çakal, tilki, yaban domuzu, ağaç ve kaya sansarı ve izne tabi bozayı.

6 BİN 972 KAÇAK AVCILIK

Kaçak av inanılmaz boyutlarda. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıtlı avcılarını kaçak avlanırken yakaladığı sayı 2018 yılında 6 bin 972. Vurdukları yasaklı yaban hayvan sayısı 7 bin 170, ortalama kesilen ceza 933 lira, hayvan başına. Savcılığa sevk edilen bir tek avcı yok. Aktif avcı sayısı 219 bin. Yıllık ödedikleri harç 200’er lira, devlete getirileri de bunların 40 milyon lira civarında. 1200 hayvanımız da av turizminde öldürüldü geçen sene. 200 liraya koca bir doğayı, koca bir yaban hayatını yok eden bir güruhla karşı karşıyayız. Yok olma tehlikesi altındaki türlerden yaraladıkları hayvan sayısı 12 bin 178. Bu, bakanlık raporu. Bunlardan 5 bin 733’ü tedavi altına alınmış, 4 bin 744 tanesi ölmüş, kurtarılamamış.

ARTIK GÖZLERİM YAŞARIYOR

2008’de üniversitede yaban hayatı teknikerliği bölümü açıldı. Üç dönem mezun verdi, çocukların hepsi pazarcılık, işportacılık yapıyor, bir teki bakanlıkta işe alınmamış. Bu çocuklar yaban hayatta ilk yardımı, ağaç korumayı, hayvan korumayı biliyorlar. Trakya’daki durumda, inanın, o Istranca Ormanları’na girdiğimde artık gözlerim yaşarıyor. Ardıç kuşunu kaçırdık ya. Ardıç kuşu kaçak avcıların patlattığı silahlar yüzünden Trakya’yı terk etti. Artık ardıç ağacı yetişmiyor. Çünkü yalnızca onun dışkısıyla yetişen bir ağaç türü ardıç, Trakya’nın geleneksel ağacı. Şimdi, ardıç kuşu olmadığı, kaçak avcılar tarafından yok edildiği için göç etmek zorunda bırakıldığı için ağaç yetişmiyor.”

 

TRAKYA’DA TİLKİ KALMADI

“Bir tavşan en az 24 yavru yapar yılda, artık tavşan bulmak mümkün değil, tavşanın neslini tükettiler. Tilki, vurulması sirkülerle serbest hayvan olarak görünüyor, zehirlerle, siyanürle, kürkünü almak için öyle bir kırım yaptılar ki Trakya’da tilki kalmadı. Tilki, kurt kalmayınca, domuz sayısında patlama oldu. Şimdi bütün çiftçi domuzdan şikâyet ediyor.”

Kaçan ardıç kuşu ağacını da götürdü

BİLGİ NOTU:

Ardıç tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşmez. Ardıç kuşunun sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının kabukları açılır. Ardıç kuşu dışkısı ile birlikte toprağa karışan tohumlar kolayca çimlenir.

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar