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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
10.05.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Kaçan adamın sözleri polisi çileden çıkardı

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Kaçan adamın sözleri polisi çileden çıkardı

ANTALYA'da, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü M.S., ehliyetinin yanında olmadığını belirterek, kardeşi T.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine otomobilden inip, kaçan M.S., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. M.S.'nin "Ben terörist miyim?" diye bağırması üzerine polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" dedi.

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  • Kaçan sürücüye, Kaç tane adam yiyen polis gördün tepkisi
  • Kaçan sürücüye, Kaç tane adam yiyen polis gördün tepkisi
  • Kaçan sürücüye, Kaç tane adam yiyen polis gördün tepkisi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Emniyet kemeri takmayan sürücüler için denetim yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip, cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve emniyet kemeri takmayan 07 AEJ 975 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurup, cezai işlem için ehliyetini istedi.

Ehliyetinin olmadığını dile getiren, sol kolu bileğinden kesik M.S., polise, kardeşinin TC kimlik numarasını kendisininmiş gibi verdi. Tablet bilgisayar üzerinden kimlik numarasını sorgulayan polis, fotoğrafı çıkan kişinin M.S.'ye benzemediğini fark edince kimlik tespiti için asayiş ekibi çağıracağını söyledi. Bunun üzerine otomobilden inen M.S., ara sokaklarda kaçmaya başladı.

Kaçan sürücünün peşine düşen polis, Altındağ Mahallesi 146 Sokak'taki iş yerinde M.S.'yi yakaladı. "Ben terörist miyim?" diye bağıran sürücüye polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığını ve aracın kardeşi T.S.'ye ait olduğunu belirten M.S, "Arabasını izinsiz aldım. Ceza yazılmasını istemediğim için kaçtım" dedi.

Ekip otosuna alınan M.S., 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'yalan beyanda bulunmak' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürüldü.

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