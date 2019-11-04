Kaçamadan yakalandılar
İstanbul’da kaçak yollardan yurda giren 70 göçmeni Avrupa ülkelerine götürmek isteyen altı kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Göçmen başına 2 bin Euro alan çete üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin Edirne’de bulunan Meriç nehri üzerinden kaçacağı ihbarı alan Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda kaçakçıların kullandığı minibüsü tespit etti. Takibe alınan minibüsün sık sık Eyüpsultan’da bulunan bir adrese gittiği belirlendi. Ekipler, adresin göçmenlerin geçişi olarak barındığı ‘şok evi’ olduğu tespit edildi. Bir süre evi gözetleyen Jandarma ekipleri, göçmenlerin minibüse bindiği sırada operasyon düğmesine bastı. Jandarma ekipleri ile kaçakçılar arasında otoyolda süren kovalamacının ardından kaçak göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Aracın içinden 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.
Şişme bot ele geçirildi
Minibüsün durdurulmasının ardından Jandarma ekipler, şok evinde de inceleme yaptı. Aramalarda evin odalarında, kanepe altlarında, mutfak dolaplarında, hatta çatıda saklanmış vaziyette 30’u Pakistan, 28’i Bangladeş uyruklu kaçak göçmen ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu altı örgüt üyesi yakalandı. Çete üyesi insan tacirlerinin üzerinden para alış verişini not ettikleri iki adet defter çıkması umut tacirlerinin kazandığı yüksek meblağları gözler önüne serdi. Evde yapılan aramalarda ise çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 adet cep telefonu ile sim kartları ile bir adet şişme bot ele geçirildi. Çete üyelerinin kullandığı ve göçmenleri sınıra götürecek olan bir minibüse de el konuldu.
350 bin lira ceza kesildi
Adam başı 2000 Euro’ya umuda yolculuğa çıkan, yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 70 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmenler ve altı organizatöre toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan çete lideri altı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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