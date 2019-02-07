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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaçaklarıyla çöktü: 2 ölü, 11 yaralı

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Kaçaklarıyla çöktü: 2 ölü, 11 yaralı

İstanbul Kartal’da 3 katının kaçak olduğu anlaşılan 8 katlı apartman dün bilinmeyen bir nedenle çöktü. 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış veriyor.

İSTANBUL Kartal’da 14 daireli Yeşilyurt apartmanı dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. 8 katlı binadan geriye birkaç metre yüksekliğinde moloz yığını kaldı. Kartal Belediyesi kayıtlarına göre 43 kişinin yaşadığı apartmanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Ekipler ayrıca 11 kişiyi de yaralı olarak enkazdan kurtardı. Olayın yaşandığı Orhantepe Mahallesi’nin muhtarı Zeki Dağ, enkaz altında 15 kişi olabileceğini bina girişinde bulunan konfeksiyon atölyesinin ise boş olduğunu söyledi.

Kaçaklarıyla çöktü: 2 ölü, 11 yaralı

ÖNCE PATLAMA

İddiaya göre bina çökmeden önce bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü. Görgü tanığı Kenan Ayyıldız olay anını şöyle anlattı: “Gürültüyle dışarıya fırladık. Binanın çöktüğünü gördük. Bütün hepsi bizim komşumuz arkadaşımız, şu an enkazın altındalar.” Bir diğer görgü tanığı Cansu Küçükkaya da çok büyük bir patlama sonrası binanın çöktüğünü söyledi.

Kaçaklarıyla çöktü: 2 ölü, 11 yaralı

VALİ: 3 KAT KAÇAKMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, olay yerine yüzlerce itfaiye, sağlık ve emniyet personeli ile beraber onlarca ambulans, arama ve kurtarma aracı ve iş makinesinin sevk edildiği belirtildi. Ayrıca çalışmalar için İstanbul dışında Bursa ve Sakarya’dan AFAD’ın arama kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ilk açıklamasında resmi kayıtlara göre binada 43 vatandaşın yaşadığını ve 3 katın iskansız olduğunu söyledi. 3 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı, Başsavcılık da olay hakkında soruşturma başlattı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım yaptığı açıklamada zamana karşı bir yarışla enkaz altında olabilecek vatandaşlara sağ salim ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

GECE YARISI 4 KİŞİ DAHA KURTARILDI

İçişleri Bakanı Soylu, gece yarısı olay yerinde yaptığı açıklamada, enkaz altında iletişim kurulan 4 kişinin daha kurtarıldığını ve toplam yaralı sayısının 2’si ağır 11 olduğunu söyledi. Bakan geç saatlerde kurtarılan bu 4 kişinin arasında 9 yaşındaki Mahmut Tayyip isimli bir çocuğun da olduğunu belirtti.

Kaçaklarıyla çöktü: 2 ölü, 11 yaralı

Şevval Yılmaz

EŞİM VE KIZIM GÖÇÜK ALTINDA

Apartman sakinlerinden 60 yaşındaki emekli Osman Yılmaz, olay yerinde gözü yaşlı bir şekilde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Evim ikinci kattaydı. Eşim Güler (55) ve hemşirelik okuyan kızım Şevval (23) evdeydi. Ben ikindi namazı için camiye gittim. Geldiğimde bina yıkılmıştı. Eşim ve kızım enkazın altında kaldı. Giriş kattaki dükkanda bir çalışma var mıydı bilmiyorum. Ama bir kalabalık görüyordum. Bir çalışma var gibi duruyordu. Ben sormadım dükkan çalışanlarına” dedi.

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