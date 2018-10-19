KaçakçÄ±lardan ÅŸoke eden yöntem!
Aksaray'da, Ã§akar lamba ile polis aracÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ verdikleri minibÃ¼sle kaÃ§ak sigara sevk etmek isteyen polis memuru ve yanÄ±ndaki kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, bir polis memurunun sahte polis aracÄ±yla sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine, plakasÄ± Ã¶nceden belirlenen aracÄ± takibe aldÄ±.ÂAksaray-Adana kara yolunda bir sÃ¼re takip edilen 06 AEG 446 plakalÄ± minibÃ¼s, polis ekipleri tarafÄ±ndan uygulama noktasÄ±nda durduruldu.
Ã‡akar lamba takÄ±lÄ± aracÄ±n kapÄ±larÄ±nda da mÃ¼hÃ¼r olduÄŸu belirlendi.Â AraÃ§ta yapÄ±lan aramada, 8 bin 360 paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara ele geÃ§irildi. AyrÄ±ca araÃ§tan 3 sahte plaka, Hakkari Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ adÄ± ile dÃ¼zenlenmiÅŸ 4 adet sahte imzalÄ± ve mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ belge, 1 ruhsatsÄ±z tabanca ve bu tabancaya ait sahte taÅŸÄ±ma ruhsatÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â MinibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fatih D. ile Murat K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Murat K'nin, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Koruma Åžubesinde gÃ¶revli olduÄŸu tespit edildi.Â Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lar, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.
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