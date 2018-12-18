Kaçak yavrular emin ellerde
Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP arasında imzalanan protokolle gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanlar artık ihale yolu olmaksızın, doğrudan HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek. Böylece hem hayvan kaçakçılığının önüne geçilecek hem de ‘kaçak hayvan’ların mağduriyeti önlenecek.
Gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen evcil hayvanlar yakalandıktan sonra ihale yoluyla satılıyor, çoğu zaman pet shop’ların vitrinine mahkûm oluyordu. Kaçak yollarla ülkeye getirilirken havasızlıktan ve bakımsızlıktan hasta olan hatta ölen hayvanlar ihaleye çıkacağı güne kadar da uygun olmayan şartlarda bakılmak zorunda kalıyordu.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, bu kararın neden önemli olduğunu şöyle anlattı: “Bakanlık eskiden sınırda yakaladığı kaçak hayvanları nereye koyacağını bilemiyordu. Dolayısıyla hayvanlar telef oluyordu. Örneğin Edirne’de yakalanan yavru köpekler, ihaleye çıkana kadar uzun süre tavuk kümeslerinde tutulmak zorunda kalmıştı. Yavru hayvanların çoğunluğu ölüyordu. Bizim gümrük bulunan her sınır kapısında bir temsilciliğimiz var; Hakkari, Edirne, Ankara, İstanbul... Protokolle, bundan sonra gümrük müdürleri kaçak hayvanlar yakalandığında irtibat telefonlarımızı arayacak. Arkadaşlarımız da bu hayvanları alacak. Önce veterinere gidecek. Oluşacak veteriner masraflarını bakanlık karşılayacak. Daha sonra hayvanları biz uygun gördüğümüz kişilere ücretsiz şekilde sahiplendireceğiz. Hayvanlar, güvenli ellerde olacak.”
PETSHOP’LAR ALAMAYACAK
Şenpolat, hayvanların ihaleye çıkarılmayacak olmasının hayvan kaçakçılığının önüne geçeceğini vurguladı: “Petshop’lar artık ihaleye giremeyecek, hayvanları uygun fiyata alıp satamayacak, doğurtup üretemeyecek. Bu sayede evcil hayvanları kaçak olarak getirilmesinin önüne geçilecek. Karar, aynı zamanda hayvanların mal değil, hisssedebilen canlılar olduğunun kabul edilmesi demek.”
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