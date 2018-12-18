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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Zeynep BİLGEHAN
18.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaçak yavrular emin ellerde

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Kaçak yavrular emin ellerde

Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP arasında imzalanan protokolle gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanlar artık ihale yolu olmaksızın, doğrudan HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek. Böylece hem hayvan kaçakçılığının önüne geçilecek hem de ‘kaçak hayvan’ların mağduriyeti önlenecek.

Gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen evcil hayvanlar yakalandıktan sonra ihale yoluyla satılıyor, çoğu zaman pet shop’ların vitrinine mahkûm oluyordu. Kaçak yollarla ülkeye getirilirken havasızlıktan ve bakımsızlıktan hasta olan hatta ölen hayvanlar ihaleye çıkacağı güne kadar da uygun olmayan şartlarda bakılmak zorunda kalıyordu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, bu kararın neden önemli olduğunu şöyle anlattı: “Bakanlık eskiden sınırda yakaladığı kaçak hayvanları nereye koyacağını bilemiyordu. Dolayısıyla hayvanlar telef oluyordu. Örneğin Edirne’de yakalanan yavru köpekler, ihaleye çıkana kadar uzun süre tavuk kümeslerinde tutulmak zorunda kalmıştı. Yavru hayvanların çoğunluğu ölüyordu. Bizim gümrük bulunan her sınır kapısında bir temsilciliğimiz var; Hakkari, Edirne, Ankara, İstanbul... Protokolle, bundan sonra gümrük müdürleri kaçak hayvanlar yakalandığında irtibat telefonlarımızı arayacak. Arkadaşlarımız da bu hayvanları alacak. Önce veterinere gidecek. Oluşacak veteriner masraflarını bakanlık karşılayacak. Daha sonra hayvanları biz uygun gördüğümüz kişilere ücretsiz şekilde sahiplendireceğiz. Hayvanlar, güvenli ellerde olacak.”

PETSHOP’LAR ALAMAYACAK

Şenpolat, hayvanların ihaleye çıkarılmayacak olmasının hayvan kaçakçılığının önüne geçeceğini vurguladı: “Petshop’lar artık ihaleye giremeyecek, hayvanları uygun fiyata alıp satamayacak, doğurtup üretemeyecek. Bu sayede evcil hayvanları kaçak olarak getirilmesinin önüne geçilecek. Karar, aynı zamanda hayvanların mal değil, hisssedebilen canlılar olduğunun kabul edilmesi demek.”

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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