Kaçak yapılar yıkılacak
Hürriyet'in, Antalya’nın doğa harikası ilçesi Kaş’ta heyelan bölgesine yapılan yüzlerce villayı ‘Kaş’ımızı Yardılar’ başlığıyla manşetine taşıması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçe görüşmelerinin en önemli tartışma konularından biri oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin ve milletvekillerinin soruları üzerine, “Hepsini yıkacağız” yanıtını verdi.
GÖZ YUMULUYOR
Muhalefet milletvekilleri, kentsel dönüşüm yasasıyla yaşanan mağduriyetleri, riskli olmadığı halde yıktırılan sağlam yapılar ile imar barışı yasasının yarattığı sıkıntıları dile getirdiler. İstanbul, Antalya başta olmak üzere çok sayıda mermer ve taşocağı açılmasına izin verilmesiyle tarım, orman ve meraların kuruduğuna dikkat çeken milletvekilleri, para hırsıyla çevrenin yok edildiğini söylediler. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Hürriyet’in dünkü manşet haberini göstererek, “Seçim rüşveti olarak imar yasasını çıkardınız. Hadi geçmişi mazur gördünüz diyelim ama bu yasa çıkar çıkmaz atılan temellere, çalışan iş makinelerine dur demeniz gerekmiyor mu? Kaş Belediye Başkanı AK Partili, ‘İş makinelerini durduramıyorum’ diyor. Bu acziyetini kabul etmiyorum. Heyelan bölgesinde yapılan inşaatlara göz yumuyor. Okanun kapsamında olmayan yerlere harıl harıl inşaat yapıldığını AK Partili belediye başkanı ifşa etmekte” dedi.
MÜFETTİŞLER SAHADA
Bakan Kurum, komisyon toplantısına verilen arada gazetecilerin Hürriyet’in Kaş’ta heyelan bölgesinde yapılan kaçak villa haberini sormaları üzerine, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz harekete geçti. Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığımız sahada. 2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bunu da hep beraber inşallah göreceğiz” yanıtını verdi.
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