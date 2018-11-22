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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AYSEL ALP - ANKARA
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaçak yapılar yıkılacak

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Kaçak yapılar yıkılacak

Hürriyet'in, Antalya’nın doğa harikası ilçesi Kaş’ta heyelan bölgesine yapılan yüzlerce villayı ‘Kaş’ımızı Yardılar’ başlığıyla manşetine taşıması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçe görüşmelerinin en önemli tartışma konularından biri oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin ve milletvekillerinin soruları üzerine, “Hepsini yıkacağız” yanıtını verdi.

GÖZ YUMULUYOR

Muhalefet milletvekilleri, kentsel dönüşüm yasasıyla yaşanan mağduriyetleri, riskli olmadığı halde yıktırılan sağlam yapılar ile imar barışı yasasının yarattığı sıkıntıları dile getirdiler. İstanbul, Antalya başta olmak üzere çok sayıda mermer ve taşocağı açılmasına izin verilmesiyle tarım, orman ve meraların kuruduğuna dikkat çeken milletvekilleri, para hırsıyla çevrenin yok edildiğini söylediler. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Hürriyet’in dünkü manşet haberini göstererek, “Seçim rüşveti olarak imar yasasını çıkardınız. Hadi geçmişi mazur gördünüz diyelim ama bu yasa çıkar çıkmaz atılan temellere, çalışan iş makinelerine dur demeniz gerekmiyor mu? Kaş Belediye Başkanı AK Partili, ‘İş makinelerini durduramıyorum’ diyor. Bu acziyetini kabul etmiyorum. Heyelan bölgesinde yapılan inşaatlara göz yumuyor. Okanun kapsamında olmayan yerlere harıl harıl inşaat yapıldığını AK Partili belediye başkanı ifşa etmekte” dedi.

MÜFETTİŞLER SAHADA

Bakan Kurum, komisyon toplantısına verilen arada gazetecilerin Hürriyet’in Kaş’ta heyelan bölgesinde yapılan kaçak villa haberini sormaları üzerine, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz harekete geçti. Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığımız sahada. 2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bunu da hep beraber inşallah göreceğiz” yanıtını verdi.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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