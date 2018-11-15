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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yılmaz BEZGİN - Can EROK, İSTANBUL,(DHA)
15.11.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Kaçak yapı yıkımında arbede

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Kaçak yapı yıkımında arbede

EYÜPSULTAN'ın Pirinççiler Mahallesi’nde bazı kaçak yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında zaman kaçak yapı sahipleri ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Yıkım sırasında kendisini eve kilitleyen bir ev sahibi, kapı kırılarak dışarı çıkarıldı. Mahallede 60 yakın binanın yıkım kapsamında olduğu öğrenildi.

Yağmur altında gerçekleştirilen yıkımlar öncesinde gecekondu sahipleri kendilerine evlerini boşaltma fırsatı tanınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Belediye tarafından görevlendirilen işçiler tarafından evlerdeki eşyalar dışarı taşındı.

Kaçak yapı yıkımında arbede

Yıkım kararı verilen evlerden oturan iki çocuklu Nilüfer Yedek, yıkım ekiplerine uzun süre direndi. Kendilerini evin içine kilitleyen Nilüfer Yedek'i zabıta ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Ev sahibi kadın evden uzaklaştırmaya çalışılırken yaşanan arbedede yere düştü ve bir süre yerden kalkmadı. Daha sonra kadına sağlık ekipleri müdahale etti. 

Kaçak yapı yıkımında arbede

"MADEM BURASI YIKILACAKTI NEDEN BENDEN PARA ALDINIZ?"

"Madem buraya yıkım vardı daha bir ay önce neden benden bu parayı aldınız? diyen Nilüfer Yedek, şöyle konuştu:

‘’Ben iş yerindeydim, çalışıyordum. 5 buçukta tebligat geldi, Sabah 07'de de telefon geldi 'mahallede yıkım başladı' diye. Benim kızım altı aylık hamile, oğlum rahatsız, kendim kalp, şeker, astım hastasıyım. 3 kez ameliyat geçirdim kalbimden, çalışamıyorum. Ben buna rağmen 'çocuklarım hasta' diye çalışıyorum. Gelmişler sabahın köründe başıma evimi yıkıyorlar. Dört ay çalıştım ve devletin bana yapı imar belgesi, imar barışı diye çıkardığı parayı ödeyeceğim diye ben yemek yemiyorum evimde. Parayı ödedim elimde yapı kayıt belgem var. Madem buraya yıkım vardı daha bir ay önce neden benden bu parayı aldınız? 'Hayır bacım burası kayıt olmuyor, burası yıkılacak' niye demediniz bana?' Ya da bir gün iki gün önce neden 'Bana burayı yıkacağız yıkım kararımız var. Evi boşaltın' deseydiniz. Ben boşaltmasaydım beni öldürselerdi, dünya umurumda olmazdı. Bana boşalt demediler.’’

Kaçak yapı yıkımında arbede

Bu arada Eyüpsultan Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, yıkımların 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlayarak, yürürlüğe giren 'İmar Barışı' kanununu suistimal eden kişilere yönelik olduğu, Pirinççi Mahallesi’ndeki yıkımların, jandarma ve emniyet birimlerinin aldığı güvenlik tedbirleri içerisinde gerçekleştirildiği açıklandı İmar Barışı kapsamında olan, tüm yapılara “Yapı Kayıt Belgesi” verildiği belirtilen açıklamada, “İmar Barışı kanun çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylıklar sağlanırken, kanun dışında oluşabilecek, hiçbir kaçak yapıya da izin verilmeyecektir” denildi.

Kaçak yapı yıkımında arbede

 

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