Kaçak otelde yıkıma iptal

DATÇA merkeze 15 kilometre mesafede, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanındaki otel inşaatı, Datça Belediyesi’nin verdiği kararlarla dört kez mühürlenmişti, para cezası kesilmişti. Buna rağmen inşasına devam edilen otelin bugün yıkılması bekleniyordu. Yıkım masraflarının da inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verilmişti. Ancak dün, Muğla 1’inci İdare Mahkemesi, inşaat hakkında verilen yıkım kararını durdurdu. Bu karar üzerine Datça Belediyesi, yıkım işlemini iptal etti.

Mahkeme, “ileride telafisi güç ve imkânsız zararları önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine” karar verdi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, alınan kararı saygıyla karşıladıklarını, istenilen belgelerin en kısa sürede mahkemeye ulaştırılacağını belirtirken şunları ekledi:

“SİT alanında yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle durdurulması, ileride yıkımın olmayacağı ve ruhsatlandırılacağı anlamına gelmez. Böyle yerlere ruhsat verilmesi mümkün değil, olasılığı da yoktur.”