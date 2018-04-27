Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kaçak otelde yıkıma iptal

    Kaçak otelde yıkıma iptal

    Mehmet ÇİL/DHA
    27.04.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Datça ilçesinde doğal ve arkeolojik SİT alanı içerisinde ruhsatsız inşa edildiği için dört kez mühürlenen otel binası bugün yıkılacaktı. Muğla 1’inci İdare Mahkemesi ise dün son dakikada yıkım kararını durdurdu.

    DATÇA merkeze 15 kilometre mesafede, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanındaki otel inşaatı, Datça Belediyesi’nin verdiği kararlarla dört kez mühürlenmişti, para cezası kesilmişti. Buna rağmen inşasına devam edilen otelin bugün yıkılması bekleniyordu. Yıkım masraflarının da inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verilmişti. Ancak dün, Muğla 1’inci İdare Mahkemesi, inşaat hakkında verilen yıkım kararını durdurdu. Bu karar üzerine Datça Belediyesi, yıkım işlemini iptal etti.

    Mahkeme, “ileride telafisi güç ve imkânsız zararları önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine” karar verdi.

    Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, alınan kararı saygıyla karşıladıklarını, istenilen belgelerin en kısa sürede mahkemeye ulaştırılacağını belirtirken şunları ekledi:

    “SİT alanında yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle durdurulması, ileride yıkımın olmayacağı ve ruhsatlandırılacağı anlamına gelmez. Böyle yerlere ruhsat verilmesi mümkün değil, olasılığı da yoktur.”

    Etiketler: SİT alanı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri