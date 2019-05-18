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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
18.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Kaçak madende ölen maden işçisi toprağa verildi

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Kaçak madende ölen maden işçisi toprağa verildi

ZONGULDAK'ta, kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Taner Nasuhoğlu (19) toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında dün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kömür ve taş yığınlarının altında kalan maden işçisi Taner Nasuhoğlu, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşları, yaralanan maden işçisini Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Taner Nasuhoğlu’nun yolda duran kalbi, doktorların müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda ikinci kez kalbi duran Taner Nasuhoğlu, kurtarılamadı.

Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sapça köyüne getiren Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından köy camisine götürüldü. Güçlükle ayakta duran baba Bilal Nasuhoğlu taziyeleri kabul etti. Taner Nasuhoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

MUHTAR: ZONGULDAK’IN KADERİ BU

Ölen gencin dayısı ve Sapça Köyü Muhtarı Şenay Nasuhoğlu, yeğeninin geçen yıl liseden mezun olduktan sonra gündelik işlerde ve kaçak ocaklarda çalışmaya başladığını söyledi. Zonguldak'ta ikinci bir iş sahası olmadığından gençlerin kaçak madenlerde çalıştıklarını söyleyen Nasuhoğlu, "Zonguldak’ın kaderi bu" dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, kaçak ocağın sahibi oldukları değerlendirilen R.P. ve Ş.N.’yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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