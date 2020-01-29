Ali LEYLAK / DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,
Kaçak kazıdan tarih çıktı
ŞANLIURFA Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.A.’yı gözaltına aldı. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekipleri de adrese gelip, kazılan 200 metrekarelik alanda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlü mozaikler olduğunu tespit etti. Mozaikler koruma altına alınırken, bölgenin sit alanı olarak ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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