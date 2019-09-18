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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.09.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

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Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

Farklı medeniyetlerin izlerini bünyesine bandıran Mardin'in Derik ilçesinin Göktaş Mahallesi'ndeki kaçak kazıda MS 6'ncı yüzyıla ait olduğu belirtilen mozaik bulundu.

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  • Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
  • Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
  • Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
  • Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
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İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı mozaik tespit edildi. Mozaik, ekiplerin yaptığı işlemlerin ardından Mardin Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Jandarma ekiplerinin zanlıların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğünce söz konu alanda kazı yapılması için başvuruda bulunuldu. Uzman ekiplerin yürüteceği kazı ile alanın turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Göktaş Mahallesi Muhtarı Barış Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapılırken mozaik ortaya çıktığını belirterek Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunmasının mahalle sakinlerini heyecanlandırdığını söyledi.

"Mozaik gün yüzüne çıkınca güzel şeyler ortaya çıkacak. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz." diyen Yaşar, çalışmaları heyecanla beklediklerini aktardı.

Mahalle sakinlerinden Vezir Yaşar, mozaik bulunan alanın çok eski bir yerleşim alanı olduğunu tahmin ettiklerini aktararak şöyle konuştu:
"Defineciler zarar vermeden buranın keşfedilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Defineciler burayı kazarken ortaya çok güzel bir mozaik çıktı. Üzerinde güzel figürler var. Bunun yanında taştan su kuyuları var. Jandarmaya haber verildi, burası koruma altına alınmış. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Güzel bir çalışma ile eski bir yerleşim yerinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Devletimizin buraya el atmasını istiyoruz. Güzel bir manzara ortaya çıkacak. Ülkemiz için bir zenginliktir. Bu kayıp şehrin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

Kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu

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