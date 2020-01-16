MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
GeriGündem Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih Kıray (İHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan iki grup jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 1'i kadın 6 kişiyi Kavacık Mahallesi Kalaslı Mağara mevkinde ve Bahçedere Mahallesi Köyiçi mevkinde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı esnasında kullanılan jeneratör, hilti, kazma, kürek ve kova gibi kazı malzemelerine el konulurken, kazı esnasında suçüstü yakalanan 12 zanlı ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili olarak Saray Cumhuriyet Savcılığı ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle